إشبيلية يحرم جوزيه مورينيو من إنجاز تاريخي

حقق نادي إشبيلية الإسباني بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2022-2023 بعدما فاز بركلات الترجيح على روما الإيطالي عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي.

وواصل إشبيلية الإسبانية كتابة التاريخ في الدوري الأوروبي بعدما وصل للمباراة النهائية لمسابقة 7 مرات ولم يخسر في أي مرة حيث يمتلك 7 ألقاب كأكثر فريق تتويجًا بالبطولة في التاريخ.

وجاء خوسيه لويس منديليبار كمدرب طوارئ في إشبيلية في شهر مارس الماضي، وقد نجح إنقاذ الفريق الأندلسي من الهبوط بعدما احتل المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة.

وسيحصل إشبيلية الإسباني على مكافأة مادية تصل إلى8.6 ملايين يورو بعد توج بالدوري الأوروبي بينما تبلغ مكافأة روما الإيطالي 4.6 ملايين يورو عقب احتلال الوصافة.

جوزيه مورينيو يفشل في تحقيق رقم تاريخي

وحرم إشبيلية بقيادة مدربه الإسباني خوسيه لويس منديليبار، البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما من تحقيق رقمًا تاريخيًا له في تاريخ مشاركاته بنهائيات البطولات الأوروبية.

ويعد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أول مدرب يصل إلى نهائي 3 بطولات أوروبية مختلفة وهي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمرات الأوروبية.

وكان يسعى جوزيه مورينيو للفوز ببطولة الدوري الأوروبي للمرة الثالثة في مسيرته التدريبية ليصبح أول مدرب يفوز بهذا اللقب مع 3 أندية مختلفة حيث سبق له تحقيقه مع فريقي بورتو البرتغالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي إلا أن فوز إشبيلية باللقب السابع له في تاريخ مشاركاته بالبطولة حرم السبيشال وان من تحقيق ذلك الإنجاز التاريخي.

وفشل جوزيه مورينيو في الفوز باللقب الأوروبي السادس له في مسيرته التدريبية بعدما سبق له التتويج بدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي مرتين ودوري المؤتمرات الأوروبية مرة واحدة.

وكان آخر تتويج أوروبي للبرتغالي جوزيه مورينيو في الموسم الماضي عندما نجح في قيادة روما للتتويج بأول بطولة أوروبية في تاريخه بعدما حصد بطولة دوري المؤتمرات الأوروبية بعد الفوز على فينورد روتردام الهولندي بهدف دون سجله نيكولو زانيولو.

وخاض البرتغالي جوزيه مورينيو إجمالي 54 مباراة مع روما الإيطالي في موسم 2022-2023، وقد حقق 25 فوزًا و12 تعادلًا، وقد تعرض للهزيمة في 17 مباراة.