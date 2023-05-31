الضحية السابعة.. إشبيلية يستهدف ضم مورينيو لضحاياه

تتجه الأنظار مساء اليوم الأربعاء 31 مايو 2023، إلي ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة المجرية "بودابست"، حيث تنطلق صافرة نهائي بطولة المؤتمر الأوروبي "اليوروبا ليغ" بين فريقي روما الإيطالي بقيادة مدربه جوزيه مورينيو، ونظيره إشبيلية الإسباني بقيادة لويس مينديليبا.

إشبيلية الاكثر تتويجًا بلقب بطولة المؤتمر الأوروبي

يعتبر فريق إشبيلية الإسباني هو شبح هذه البطولة، فهو أكثر الأندية تتويجًا باللقب بواقع 6 مرات، بعدما خاض إشبيلية 6 نهائيات في الدوري الأوروبي، حقق الفوز بها جميعاً.

ويبحث فريق إشبيلية في لقاء اليوم لضم جوزيه مورينيو وكتيبة الذئاب إلي ضحاياه الستة في البطولة، فبرغم إختلاف المدارس التي واجهها إشبيلية إلا أنه الشبح الأكبر للبطولة رغم مواجهته لعملاقة الدوريات الأوروبية.

وجائت ضحايا إشبيلية الستة في نهائي بطولة الدوري الأوروبي كالتالي:

البداية كانت في 2006 أمام فريق ميدلسبره وفاز إشبيلية برباعية نظيفة

النهائي الثاني أمام إسبانيول في عام 2007 وحصد إِشبيلية اللقب بركلات الترجيح

النهائي الثالث في 2014 أمام بنفيكا البرتغالي وفاز بها أيضًا إشبيلية بركلات الترجيح

النهائي الرابع في 2015 أمام فريق دينيبرو الأوكراني وحصدها أبناء إٍسبانيا بنتيجة 3-2.

بينما النهائي الخامس كان أمام ليفربول الإنجليزي في عام 2016، وفاز إشبيلية بنتيجة 3-1.

والنهائي السادس والأخير كان أمام إنتر ميلان في عام 2020، وحصد إشبيلية اللقب السادس له بعد فوزه بنتيجة 3-2.

روما يأمل في كسر هيمنة إشبيلية وتحقيق اللقب الأول

يبحث فريق روما الإيطالي تحت قيادة مدربه جوزيه مورينيو لقاء اليوم أمام إشبيلية بحثًا عن اللقب الأول في تاريخه بالبطولة، حيث لم يحقق روما اللقب الأوروبي من قبل وصعد للنهائي عام 1991 وخسر أمام انتر ميلان.

أما على صعيد تاريخ المواجهات بين الفريقين، ألتقي الجيالوروسي ضد النادي الأندلسي، مرة واحدة فى بطولة الدوري الأوروبي من قبل ، تمكن فيها فريق إشبيلية من تحقيق الفوز على روما ، بهدفين دون رد، فى المباراة التى أقيمت فى نسخة 2019-2020.

موعد مباراة روما وإشبيلية

وتنطلق مباراة روما وإشبيلية ممساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة روما وإشبيلية

من المقرر أن تنطلق مباراة إشبيلية ضد روما، عبر قناة beIN Sports HD 1 Premium، والتي ةأسندت مهمة التعليق على مباراة نهائي البطولة الاوروبية بين إشبيليه وروما إلى المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

تشكيل روما المتوقع أمام إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي

من المنتظر أن يدفع جوزيه مورينيو بتشكيل أمام إشبيلية كالتالي:

في حراسة المرمى : روي باتريسيو.

في خط الدفاع: كريس سمولينج، وجيانلوكا مانشيني، وروجير إيبانييز، ومحمد زكي شيليك.

في خط الوسط: نيمانيا ماتيتش، وبرايان كريستانتي، وليوناردو سبينازولا، ولورينزو بيليجريني، وجورجينيو فاينالدوم.

في الهجوم: تيمي أبراهام.