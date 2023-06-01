الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

اقتصاد

أسعار الفاكهة صباح اليوم الخميس بسوق العبور

الفاكهة
الفاكهة

أسعار الفاكهة اليوم.. استقرت أسعار الفاكهة خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس بسوق العبور للجملة، مع انخفاض بعض الاصناف مثل الخوخ والذي تراوح سعر البلدي العريشي منه ما بين 7 إلى 15 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار التفاح (امريكي_ إيطالي) ما بين 25 إلى 30 جنيهًا للكيلو (كرتونة 20 كيلو).

 

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الفواكه وأسعار السلع بمختلف أنواعها، كخدمة تسعيرية لحظية تنشرها لمتابعيها والمهتمين بهذا الشأن، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

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أسعار اللحوم صباح اليوم الخميس بالمزرعة

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اعتقال 34 فلسطينيًا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة

أسعار الخضروات والفاكهة بمصر اليوم

الفاكهة

تراوحت أسعار البرتقال الصيفي من 5 : 7 جنيهات للكيلو (قفص).

 

تراوحت أسعار جريب فروت من 7 : 15 جنيهًا للكيلو (قفص).

 

وتراوح سعر ليمون بلدي من 5 : 15 جنيهًا للكيلو (قفص – شوال).

 

وصل سعر ليمون أضاليا إلى 6 : 9 جنيهات للكيلو.

 

ووصل سعر عنب بناتي اصفر بين 10 : 15 جنيهًا للكيلو.

 

ووصل سعر عنب بناتي أحمر بين 10 : 15 جنيهًا للكيلو.

 

ووصل سعر عنب كرمسن بين 15 : 25 جنيهًا للكيلو.

 

ووصل سعر عنب اسود بين 10 : 25 جنيهًا للكيلو.

 

ووصل سعر التفاح المصري بين 8 : 15 جنيهًا للكيلو.

 

تراوحت أسعار تفاح (امريكي_ إيطالي) من 25 : 30 جنيهًا للكيلو (كرتونة 20 كيلو).

 

سجل سعر بلح سيوي 30 : 40 جنيهًا للكيلو.

 

سجل سعر الفراولة 7 : 10 جنيهات للكيلو.

 

وتراوح سعر الكانتالوب من 5 : 10 جنيهات للكيلو (قفص – كرتونة).

 

سجل سعر الشمام 6 : 9 جنيهات للكيلو.

 

تراوحت أسعار المانجو زبدية بين 20 : 25 جنيهًا للكيلو.

 

تراوحت أسعار المانجو البلدي بين 9 : 18 جنيهًا للكيلو.

 

تراوحت أسعار المانجو صديقة بين 20 : 30 جنيهًا للكيلو.

 

تراوحت أسعار المانجو جولك بين 20 : 30 جنيهًا للكيلو.

 

تراوح سعر البطيخ (1) من 32 : 40 جنيهًا للواحدة وزن من (8: 10 كجم).

 

تراوح سعر البطيخ (2) من 21 : 28 جنيهًا للواحدة وزن من (6: 8 كجم).

 

تراوح سعر البطيخ (3) من 12 : 18 جنيهًا للواحدة وزن من (4: 6 كجم).

 

تراوح سعر خوخ بلدي عريشي 7 : 15 جنيهًا للكيلو

 

تراوح سعر نكترين بلدي 10 : 20 جنيهًا للكيلو

 

تراوح سعر برقوق هوليو 25 : 45 جنيهًا للكيلو

 

تراوح سعر برقوق ياباني 10 : 20 جنيهًا للكيلو

 

تراوح سعر برقوق سكري 15 : 20 جنيهًا للكيلو

 

تراوح سعر برقوق إنجليزي 10 : 20 جنيهًا للكيلو

 

تراوح سعر مشمش عمار 10 : 18 جنيهًا للكيلو

 

تراوح سعر مشمش سويسي 9 : 15 جنيهًا للكيلو

 

تراوح سعر مشمش فيومي 9 : 15 جنيهًا للكيلو

 

تراوح سعر مشمش صحراوي 12 : 18 جنيهًا للكيلو

 

تراوح سعر كمثرى مستوردة من 30 : 70 جنيهًا

 

تراوح سعر أناناس 50 جنيهًا

 

تراوح سعر دوم من 20 : 40 جنيهًا

 

تراوح سعر كريز 50 جنيهًا كرتونة

 

تراوح سعر كيوي 26 جنيهًا كرتونة

 

تراوح سعر باباظ من 5 : 9 جنيهات قفص

 

تراوح سعر أفوكاتو من 50 : 80 جنيهًا قفص.

 

سجل سعر موز مغربي من وليم 7.5 : 11.5 جنيه للكيلو (سباطه).

 

سجل سعر موز بيكو من 9 : 13 جنيهًا للكيلو (سباطه).

 

سجل سعر موز مستورد 20 : 40 جنيهًا للكيلو (سباطه).

 

سجل سعر موز صعيدي 5.5 : 7.5 جنيه للكيلو (سباطه).

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