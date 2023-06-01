اعتقال 34 فلسطينيًا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت 33 فلسطينيًا خلال مداهمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن غالبية الاعتقالات (23 اعتقالًا) وقعت في بلدة "تقوع" في محافظة بيت لحم، الواقعة إلى الجنوب من القدس.

وأضافت المصادر أنه جرى اعتقال شاب من بلدة "قباطية" جنوب محافظة "جنين" شمال الضفة، والتي نفذت قوات الاحتلال بها مناورات عسكرية الليلة الماضية، وهي معقل للمقاومة الفلسطينية. وأفاد شهود عيان بأن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال وسكان البلدة خلال عملية الاعتقال، مشيرة إلى أنه جرى اعتقال ثلاثة شبان خلال مداهمات قامت بها قوات الاحتلال لمدينة "نابلس" الواقعة شمال الضفة والقريبة من "جنين".

وفي محافظة الخليل، جنوبًا، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين من بلدة "بيت أمر" الأكثر اضطرابا في المحافظة، ورابعا من مخيم "الفوار" جنوبًا.

وفي وسط الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين من بلدة "المغير" الواقعة شرق رام الله، والتي تتعرض للحصار منذ ما يزيد على أسبوعين.

تبادل لإطلاق النار في طولكرم

وحسب المصادر ، داهمت قوات الجيش عدة مناطق في كل من جنين وطولكرم ونابلس شمال الضفة الغربية تخللها مواجهات واقتحام لمنازل سكنية وتفتيشها.

وسمع تبادل لإطلاق النار في طولكرم خلال مداهمة للقوات الإسرائيلية من دون أن يبلغ عن وقوع إصابات وفق مصادر محلية.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته أحالت 19 فلسطينيا بعد اعتقالهم من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية إلى التحقيق لدى الأجهزة الأمنية المختصة بدعوى أنهم من المطلوبين.

إلى ذلك أعلنت مصادر فلسطينية إصابة شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي عند حاجز مخيم شعفاط العسكري شمال شرق القدس دون ورود معلومات عن حالته.

وفي وقت سابق، طالب عضو الكنيست تسفي سكوت من حزب (الصهيونية الدينية) الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عملية عسكرية لوقف العمليات في شمال الضفة الغربية.

وقال سكوت حول الوضع الأمني في شمال الضفة لصحيفة "يديعوت أحرونوت": "نرحب بشن عملية عسكرية عميقة ومحدودة في شمال الضفة، لكنها ليست كافية لتغيير المعادلة التي تتطور في المنطقة".

وأضاف سكوت أن هناك في شمال الضفة بنية تحتية واسعة للخلايا المسلحة وبحاجة إلى العمل ضدها.

وتأتي تصريحات عضو الكنيست، بعد إزاحة الستار عن مناقشة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية واسعة النطاق في شمال الضفة ضد المجموعات المسلحة.

وبحسب المعلومات التي أوردتها الصحيفة، فإن جهاز الشاباك يؤيد تنفيذ العملية، لكن وزير الجيش يوآف جالانت لم يقرر بعد.

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