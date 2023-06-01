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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

مستقبل غامض للبرتغالي جوزيه مورينيو مع روما بعد خسارة الدوري الأوروبي

جوزيه مورينيو مدرب
جوزيه مورينيو مدرب روما الإيطالي

تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما الإيطالي عن مستقبله مع فريق الذئاب عقب خسارة نهائي مسابقة الدوري الأوروبي أمام فريق إشبيلية الإسباني.
وكان المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو قد توج بـ 5 بطولات أوروبية خلال مسيرته التدريبية قبل أن يفشل في التتويج بالبطولة الأوروبية السادسة له عقب خسارته أمام إشبيلية بركلات الترجيح.

وحقق إشبيلية بطولة الدوري الأوروبي للمرة السابعة في تاريخه عقب الفوز على روما الإيطالي بنتيجة 4-1 بركلات الترجيح ع

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الضحية السابعة.. إشبيلية يستهدف ضم مورينيو لضحاياه

قب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.

ويعد إشبيلية هو الفريق الأكثر تتويجًا ببطولة الدوري الأوروبي برصيد 7 ألقاب، وهي البطولة التي كان يرغب جوزيه مورينيو في الفوز بها ليصبح أول مدرب في التاريخ باللقب مع 3 أندية مختلفة بعدما سبق له تحقيق البطولة مع فريقي بورتو البرتغالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

ونشر الموقع الرسمي لنادي روما تصريحات البرتغالي جوزيه مورينيو عقب نهاية مباراته أمام إشبيلية بنهائي الدوري الأوروبي، والتي تحدث خلالها عن مستقبله مع فريق الذئاب.



تصريحات جوزيه مورينيو بعد خسارة الدوري الأوروبي



وقال البرتغالي جوزيه مورينيو عن مستقبله مع روما الإيطالي : "أمامنا الكثير من الوقت للحديث عن مستقبلي مع روما لكن في الوقت الحالي سأقاتل من أجل اللاعبين".

وأضاف : " لست على اتصال بأندية أخرى ولو حدث ذلك سأخبر ملاك النادي لأنني شخصًا أمينًا".

وواصل : أنا صادق ولا أفعل أي أمر في السر، لقد كان لي حديث مع ملاك النادي خلال شهر ديسمبر الماضي عندما كان هناك موقف مع المنتخب البرتغالي لكن في الوقت الراهن ليس هناك أي مفاوضات مع أندية أخرى".

واختتم : مازال يتبقى لي عام آخر في عقدي مع روما، وهذا هو الوضع في الوقت الحالي".

وخاض روما الإيطالي تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو 54 مباراة بمختلف المسابقات في موسم 2022-2023، وحقق خلالها الفوز في 25 مباراة بينما تعادل في 12 مباراة وخسر 17 مباراة.

ويمتلك البرتغالي جوزيه مورينيو إجمالي 109 مباراة مع روما الإيطالي، وتمكن من تحقيق الانتصار في 54 مباراة بينما تعادل في 24 مباراة وخسر 31 مباراة.
 

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