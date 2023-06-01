أسوان يواجه حرس الحدود في الدوري بشعار لا بديل عن الفوز

يستعد فريق أسوان لخوض مواجهة مهمة وصعبة أمام نظيره حرس الحدود والتي ستجمع بين الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد حرس الحدود (المكس) ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز.

يدخل فريق أسوان مباراة اليوم ضد حرس الحدود رافعًا شعار لا بديل عن الفوز والنقاط الثلاثة من أجل الهروب من قاع جدول ترتيب الدوري والابتعاد عن شبح الهبوط الذي يطارد الفريق هذا الموسم.

ويحتل فريق أسوان المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن سيراميكا كليوباترا الذي يحتل المركز الـ13 بنفس رصيد النقاط، وغزل المحلة الذي يحتل المركز الـ15 بنفس النقاط أيضًا.

على الجانب الأخر يخوض فريق حرس الحدود مباراة اليوم وليس لديه ما يبكي عليه بعد تأكد هبوطه رسميًا إلى دوري المظاليم، بسبب سوء النتائج التي حققها خلال الموسم الجاري.

ويقبع حرس الحدود في المركز الثامن عشر والأخير بجدول الدوري برصيد 16 نقطة، حصدها من 28 مباراة بواقع 3 انتصارات و7 تعادلات بينما تعرض للهزيمة في 18 مباراة بالدوري حتى الآن.

موعد مباراة أسوان وحرس الحدود والقناة الناقلة :

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة بتوقيت أبو ظبي، وستذاع المواجهة عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية الحاصلة على حقوق بث الدوري.

يذكر أن مباراة الذهاب في الدور الأول انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما على ملعب استاد أسوان والتي أقيمت لحساب الجولة 13.