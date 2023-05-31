غزل المحلة يختتم التدريبات الجماعية قبل مباراة إنبي

أختتم لاعبى الفريق بقيادة كابتن رضا شحاتة استعداداتهم منذ قليل لمواجهة إنبى غدا في الدورى الممتاز.

ويلاقى الفريق نظيره إنبى ضمن مباريات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدورى الممتاز و المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد بتروسبورت في تمام الساعة التاسعة و النصف مساء.

توجه لاعبو الفريق ، بقيادة رضا شحاتة، إلى القاهرة مساء أمس الثلاثاء للدخول فى معسكر مغلق لمدة 48 ساعة قبل مواجهة إنبى فى الدورى، وذلك لزيادة تركيز اللاعبين

ويحتل الفريق المركز الخامس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 31 نقطة حيث حقق الفوز في 7 مباريات و التعادل في 8 مباريات و الهزيمة في 14 مباراة .

وتعرض محمود رضا حارس مرمى الفريق للإصابة في فقرات الظهر و التي على أثرها يخضع لبرنامج تأهيلى تحت أشراف طبيب الفريق دكتور خالد الجميزى .

ويخوض محمود رضا بعض التدريبات في الجيم للحفاظ على لياقته البدنيه .

قائمة فريق غزل المحلة لمباراة إنبي

حراسة المرمي .. عمرو شعبان ، محمود الحضري ، أحمد ميهوب .

خط الدفاع .. محمود علاء ، محمد جابر، السيد الشبراوي ، طارق سامي ، إيهاب سمير ، مصطفي العش ، معاذ الحناوي ، أحمد رضا ، أحمد وجيه .

خط الوسط .. خالد الاخميمي ، كريم مصطفي، محمد بازوكا ، إبراهيم عايش ، حميد ماو ، أحمد النادري ، مصطفي أسامه ، أحمد الشيخ

الهجوم .. حازم مرسي ، عبد الرحمن " أجويرو " ، جبريال أوريك ، تشارلز باسى.

ترتيب غزل المحلة وإنبي في الدوري المصري الممتاز

يدخل فريق غزل المحلة مبارة إنبي محتلا المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ، لعب 29 مباراة فاز في 8 مباريات وتعادل في سبع مباريات وخسر في أربع عشر مباراة ويمتلك 31 نقطة ، بينما إنبي يحتل المركز التاسع لعب 29 مباراة فاز في 10 مباريات وتعادل في ست مباريات وخسر في 13 مباراة ويمتلك 36 نقطة.

موعد مباراة غزل المحلة وإنبي في الدوري المصري الممتاز

من المقرر ان يخوض غزل المحلة لقاء إنبي مساء الخميس المقبل الموافق 1 من شهر يونيو 2023، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة كذلك توقيت المملكة العربية السعودية ، والعاشرة والنصف بتوقيت الإمارات .