رئيس وزراء فلسطين: "مصر وفلسطين شريكان في الرؤية المتمثلة في إنهاء الاحتلال"

وصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، زيارته لمصر بالناجحة جدًّا، وأن الجانب الفلسطيني أنجز خلالها مجموعة من الاتفاقيات التي تشمل زيارات لرجال أعمال مصريين.

أكد خلال مؤتمر صحفي بالجامعة العربية اليوم الأربعاء، عقب لقائه مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، أن القضية الفلسطينية في قلب كل مصري وعربي وهناك الكثير من التحديات تواجه فلسطين خصوصًا الجانب المادي وسنكون علي قدر المسئولية.

أشار إلي أن الاحتلال يواصل عدوانه الغاشم والحرب علي الأرض والشعب الفلسطيني، وسياسة توسيع الاستيطان ويسعي لأن يكون هناك أكثر من مليون مستوطن علي أرض فلسطين.

لفت إلى أن مصر وفلسطين شريكان في الرؤية السياسية المتمثلة في إنهاء الاحتلال وحل الدولتين، وفي المحافظة على الشرعية الفلسطينية بما يمثله الرئيس محمود عباس، ومنظمة التحرير كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني.

نوه بأن منظمة التحرير ولدت في القاهرة، ولا تزال تعيش رافعة للراية الفلسطينية من أجل دحر الاحتلال وإنهائه.