شقيقة زعيم كوريا الشمالية تتعهد بإطلاق المزيد من أقمار التجسس

تعهدت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بأن كوريا الشمالية ستسعى باستمرار لتطوير إطلاق الصواريخ الفضائية، بعد يوم من فشل أول عملية إطلاق قمر صناعي للتجسس.

وقالت كيم "في رسالة" بثتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية تحت عنوان "لا يمكن لأحد أن ينكر حقنا السيادي لإطلاق صاروخ فضائي.. إن الولايات المتحدة الأميركية أبدت مشاعرها العدوانية ضد جمهوريتنا حول إطلاقنا للصاروخ الفضائي وهو حق الدفاع عن النفس".

وأضافت كيم يو جونغ "إن كان إطلاقنا للصاروخ الفضائي يستحق الإدانة فإن جميع الدول التي أطلقت آلاف من الصواريخ الفضائية ينبغي أن تتعرض للإدانة، وإن مزاعم الولايات المتحدة ليست سوى سفسطة تناقض الذات"، بحسب ما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وأشارت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي إلى أن الولايات المتحدة تملأ سماء شبه الجزيرة الكورية في هذه الساعة أيضا بالعديد من المركبات الفضائية وطائرات استكشافية مسيرة لمراقبة تحركاتنا، وليس لها حق في انتقاد إطلاقنا للصاروخ الفضائي.

وأكدت بالقول "بكل التأكيد سيتم وضع الصاروخ الفضائي للاستطلاع العسكري في المدار الفضائي قريبا بدقة، لبدء المهمة الموكلة إليه".

انتكاسة لجهود زعيم كوريا الشمالية

تأتي هذه التصريحات، بعدما فشلت يوم الأربعاء محاولة كوريا الشمالية وضع أول قمر صناعي عسكري للاستطلاع في الفضاء، ما يشكل انتكاسة لجهود الزعيم كيم جونغ أون من أجل تعزيز قدراته العسكرية مع تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وبعد اعتراف سريع وغير معتاد بالفشل، تعهدت بيونغ يانغ بإجراء عملية إطلاق ثانية عقب اكتشافها الخطأ الفني الذي حدث خلال إطلاق الصاروخ.

من جانبه، قال الجيش الكوري الجنوبي إنه انتشل جسما يعتقد أنه جزء من صاروخ كوري شمالي تحطم في المياه على مسافة 200 كيلومتر غربي جزيرة إيوتشونغدو الواقعة جنوب غرب البلاد.

ونشرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية صورا في وقت لاحق لأسطوانة معدنية بيضاء وصفتها بأنها جزء من صاروخ.

ومن أجل إطلاق قمر صناعي إلى الفضاء، سيتعين على كوريا الشمالية استخدام تكنولوجيا الصواريخ بعيدة المدى المحظورة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي.

ويقول مراقبون إن تجارب كوريا الشمالية في إطلاق أقمار صناعية في السابق ساعد في تحسين تكنولوجيا الصواريخ بعيدة المدى لديها.

وأطلق الصاروخ (شوليما-1) المطور حديثا، والذي كان يحمل القمر الصناعي (ماليغيونغ-1) في الساعة 6:37 صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن الصاروخ سقط قبالة الساحل الغربي لشبه الجزيرة الكورية بعد تراجع قوته عقب انفصال مرحلتيه الأولى والثانية.

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