كوريا الشمالية تزعج دول الجوار بإطلاق صاروخ فضائي للاستطلاع العسكري

أشعلت كوريا الشمالية الأجواء العالمية بعد إطلاقها صاروخًا فضائيًا حاملًا لقمر من أجل الاستطلاع العسكري، وعلى الفور أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية إدانتها لهذا الأمر.

وباتت كوريا الشمالية اكثر الموضوعات بحثًا منذ صباح اليوم، ووفق شبكة "سي إن إن"، فقد وصف مجلس الأمن القومي الأمريكي إطلاق الصاروخ الكوري بأنه انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي، ويثير التوترات، ويسبب زعزعة في استقرار الوضع الأمني في المنطقة وخارجها.

أمريكا تدين كوريا الشمالية وتدعيها للتفاوض والتوقف عن أعمالها الاستفزازية

وقال آدم هودج المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، في بيان له: "إطلاق الصاروخ المزعوم يتضمن تقنيات مرتبطة مباشرة ببرنامج الصواريخ الباليستية العابرة للقارات لكوريا الشمالية، ويقوم الرئيس الأمريكي جو بايدن وفريق الأمن القومي بتقييم الوضع بالتنسيق الوثيق مع حلفائنا وشركائنا، والباب لم يُغلق أمام الدبلوماسية، لكن يتعين على بيونغ يانغ أن تكف على الفور عن أعمالها الاستفزازية وأن تختار المشاركة بدلا من ذلك".

وشدد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي على أن الولايات المتحدة سوف تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمنها والدفاع عن كوريا الجنوبية وحلفائنا اليابانيين.

فيما دعت الولايات المتحدة جميع الدول على إدانة إطلاق الصاروخ، داعية كوريا الشمالية إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات لإجراء محادثات جادة.

كانت كوريا الشمالية أعلنت، في وقت سابق من الأربعاء، "فشل" عملية إطلاق ما وصفته بـ"الصاروخ الفضائي" الذي كان يحمل قمرا للاستطلاع العسكري، بحسب وسائل إعلام رسمية.

يذكر أن وكالة تطوير الفضاء الحكومية الكورية أطلقت الصاروخ لكن العملية فشلت بسبب حدوث خطأ غير طبيعي في المحرك خلال المرحلة الثانية من عملية الإطلاق، وذلك بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.

وكالة تطوير الفضاء الكورية الشمالية: هناك خطة لإطلاق صاروخ ثاني في أقرب وقت ممكن

كما أوضح المتحدث باسم وكالة تطوير الفضاء أن عملية الإطلاق فشلت لأن النظام المشغل لمحرك الصاروخ كان غير مستقر، وتقوم السلطات بالتحقيق بشكل عاجل في العيوب الخطيرة في عملية إطلاق القمر الصناعي، فيما تخطط لإجراء عملية إطلاق ثانية في أقرب وقت ممكن.

الجيش الكوري الجنوبي رصد تحليق الصاروخ الكوري الشمالي في بحر الأصفر ولحظة سقوطه

وكانت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أعلنت، صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي، أن جارتها الشمالية أطلقت ما وصفته بـ"صاروخ فضائي، مضيفة أن الجيش الكوري الجنوبي رصد "الصاروخ" وهو يحلق فوق جزيرة بينغ نيونغ في البحر الأصفر لكنه سقط في البحر بسبب "تحليق غير طبيعي".