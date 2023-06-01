قصف روسي يودي بحياة 3 أشخاص بينهم طفلين في كييف

توفى ثلاثة أشخاص وأصيب آخرون في هجوم روسي آخر على العاصمة الأوكرانية كييف، حسب ما أفاد مسؤولون من المدينة، اليوم الخميس.

وقالت الإدارة العسكرية في كييف في منشور على تيليغرام إن اثنين من القتلى من الأطفال في الهجوم الذي استهدف منطقة يسنيانسكي في الضواحي الشرقية للعاصمة، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

كما أصاب الهجوم منطقة دنيبروفسكي، وهي أكثر قربا من وسط مدينة كييف .

وهذا هو الهجوم الثامن عشر على كييف هذا الشهر.

وقالت الإدارة العسكرية إن سبعة أشخاص أصيبوا في المنطقتين.

وأظهرت صور من مكان الحادث نُشرت على شبكات للتواصل الاجتماعي فرق إنقاذ وهي تساعد السكان في المباني، وتناثرت مواد البناء المحطمة في الشوارع بالخارج.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، الذي كتب أيضا على تيليغرام، إن طواقم الطوارئ أطفأت حرائق نجمت عن سقوط الحطام بالقرب من مواقع الضربات. وقال إن عيادة تضررت.

ولم يتضح حتى الآن مصدر الضربات. وأشارت نقاشات على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أنه هجوم صاروخي بالنظر إلى قصر الوقت بين إعلان الإنذار عن الهجوم الجوي وتأثيره. وكان الإنذار ساريا لمدة ساعة تقريبا.

قصف أوكراني على بيلغورود الحدودية

وفي السياق، واصلت القوات الأوكرانية مهاجمة منطقة بيلغورود الحدودية، في وقت نفت سلطات بيلغورود دخول قواتٍ أوكرانية لمدينة شيبينكو.

وأعلن حاكم المنطقة "فياتشيسلاف غلادكوف" إصابة خمسة أشخاص في قصف أوكراني جديد خلال الليل على بلدة "شيبيكينو".

وقال غلادكوف إنه يتلقى تقارير عن المزيد من الإصابات جراء الضربات الصاروخية الأوكرانية.. وأضرارٍ لحقت بمنازلِ وبناياتٍ سكنية.. وقذائفَ اخترقت الجدران في بعض الحالات.

كما أعلن أنه من يرغب بمغادرة مدينة شيبيكينو يمكنه التقدم لبلدية المدينة وسينال المساعدة.

وقال الحاكم إن الوضع في شيبيكينو مخيف حقا بالنسبة للأطفال وكبار السن وللجميع، ولهذا اتخذنا قرارا بمساعدة كل من يرغب بمغادرة شيبيكينو مؤقتا.

وأشار غلادكوف إلى أن القوات الروسية في المنطقة عملت جيدا على نقل النساء والأطفال وكبار السن عندما دخل مقاتلون أوكرانيون إلى غرايفو رون.

وكان حاكم المدينة قدم تقريرا للرئيس فلاديمير بوتين حول الوضع في الإقليم، حيث تعرضت المنطقة لقصف شديد طال أطراف الإقليم الغربية والجنوبية.

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