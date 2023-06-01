سعد شلبي: الدولة ساندت الأهلي بقوة في ملف حضور الجماهير

أكد سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن إدارة النادي تحركت بكل قوة من أجل تواجد السعة الكاملة لجماهيره في مدرجات استاد القاهرة خلال نهائي دوري ابطال افريقيا، مشيرًا إلى أن النهائي القاري يعتبر محط أنظار العالم كله.

وقال شلبي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "الأهلي يمتلك أكبر قاعدة جماهيرية داخل مصر، وكنا نحتاج جماهير النادي لدعم ومساندة اللاعبين، من أجل تحقيق نتيجة جيدة في لقاء الذهاب، ومجلس الإدارة تحرك مع اتحاد كرة القدم من أجل زيادة الجماهير".

وأضاف "الكاف أرسل لنا خطابا بضرورة زيادة عدد الجماهير، ولذلك خاطبنا اتحاد الكرة لمخاطبة المسئولين، كما شهدت تحركات كثيرة من جانب وزارة الرياضة وتم الاتفاق على زيادة اعداد الجماهير في النهائي القاري، وكان لدينا ثقة في مؤسسات الدولة المصرية بأنها لن تتوان في مساندة ودعم الأهلي".

وواصل: "هناك اجتماع للجنة الأمنية في الوقت الحالي، لتحديد السعة الرسمية، في وجود مدير أمن النادي مع باقي الجهات الأمنية، والقرار سيرضي طموحات الجماهير والإدارة، والنادي الأهلي يمثل مصر في هذه البطولة، والأهلي مؤسسة رياضية عريقة داخل مصر".

وأكمل: "نثق في جمهور الأهلي وحضوره بشكل حضاري والتزام كامل، وأيضًا المحافظة على العلاقات الجيدة مع نادي الوداد المغربي، والمباراة تجمع بين فريقين شقيقيين، والأهلي كبير القارة الافريقية، وجماهيره ستقدم تشجيعًا مثاليا طوال الـ90 دقيقة، وأشكر إدارة شركة تذكرتي على دورهم مع الجماهير، وسنخاطبهم باعادة فتح السيستم مجددا فور تحديد الاعداد بشكل رسمي".

الأهلي: نحرص على زيادة حصة الوداد في تذاكر مباراة النهائي

وتابع: "الأهلي يحترم الضوابط دائما، وأثق في التزام الجماهير بالقوانين والتعليمات وضوابط الدخول للملعب، ونتمنى دعمهم وتشجيعهم الحماسي، للاعبين والفريق، وكولر معجب للغاية بجمهور القلعة الحمراء".

وأردف: "نتمنى تقديم اللاعبين للصورة التي تليق بالنادي الأهلي، وأن نحقق اللقب القاري، وسوف نستقبل بعثة الوداد بشكل جيد يعكس العلاقات المصرية المغربية، وكذلك لرد الحفاوة التي تم استقبالنا بها خلال وجودنا في المغرب لخوض مونديال الأندية".

واستطرد: "نوجه الشكر لمسئولي المغرب على الحفاوة التي تم استقبالنا بها، ومدى الاهتمام الكبير ببعثة الأهلي".

وأكمل: "هناك 1000 تذكرة لمشجعي نادي الوداد المغربي، طبقا للائحة الكاف التي صدرت هذا العام، نحن حريصين على زيادة حصتهم أيضا بعد زيادة العدد، وسيتدرب الوداد يوم السبت على استاد القاهرة".

وأتم: "افتتاح فرع التجمع هو في اطار التنمية الشاملة التي تشهدها مصر بناء على تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسيكون صرح عملاق ونموذج تحتذي به باقي الأندية".