محافظ جنوب سيناء يكرم بعثة مديرية الشباب والرياضة

قام اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء صباح اليوم بتكريم ابطال جنوب سيناء الرياضيين والذين حصدوا ٢٢ ميداليه متنوعه بين ذهبيه و فضيه و برونزية في العاب ( الكاراتيه كاتا و كوميتيه - السباحه حره و ظهر - كره القدم الشاطئية - كره الطائرة الشاطئية - كره السله - كره اليد - تنس طاوله - كره طائرة - شطرنج - العاب الإلكترونية - العاب قوي ) وذلك بقاعة المؤتمرات بمجلس المدينة الجديد بشرم الشيخ .

بعد اشتراكهم في فعاليات النسخة الرابعة للأولمبياد الرياضى لأبناء المحافظات الحدودية ، يأتي ذلك تواكباً مع إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجيهاته المستمرة بتسخير كافة القدرات والإمكانيات لتعزيز مهارات شبابنا وإستغلال طاقاتهم الكامنة بشكل إيجابى ومثمر ، مما يعكس حرص الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة على الإهتمام بعصب الأمة وقوتها.

وبعد تكريم اللاعبين والمدربين والاداريين لبعثة مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء ،وتهنأة المحافظ للجميع وعلى راسهم محمد فتحى مدير المديرية ،

أشار المحافظ على أهمية الاهتمام بالرياضة وتهيئة كافة الأجواء للرياضيين من اجل ممارسة تدريباتهم واستمرار حصدهم للمراكز الأولى والميداليات من اجل رفع راس محافظة جنوب سيناء عاليا في كافة المحافل المحلية والإقليمية والدولية كما امر بصرف مكافات مالية مجزيه لهم .