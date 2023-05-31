اشتباكات بين جماهير روما واشبيلية قبل نهائى الدورى الأوروبى

حدثت اشتباكات بين جماهيري فريقي روما الإيطالي مع نظيرتها لفريق اشبيلية الإسباني، قبل اللقاء المرتقب بين الطرفين مساء اليوم الأربعاء على ملعب ستاد بوشكاش أرينا، في نهائى الدورى الأوروبى للموسم الحالي 2022-2023.

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ومن المقرر أن تقام مباراة روما واشبيليه في نهائى الدورى الأوروبى في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

اشتباكات بين جماهير روما واشبيلية

وتداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لاشتباكات حدثت بين جماهير فريقي روما الإيطالي وإشبيلية الإسباني، والتي حدثت قبل ساعتين من نهائى الدورى الأوروبى على ملعب بوشكاش في بودابست.

وظهر في مقطع الفيديو المتداول قبل مباراة روما واشبيلية في نهائى الدورى الأوروبى، محاولات الشرطة المجرية للتفريق بين الجمهورين حتى لا يحدث أي جروح، منعاً لحدوث أي مشكلات.

مشوار روما واشبيلية قبل نهائي الدوري الأوروبي

وعن مشوار الفريقين قبل نهائى الدورى الأوروبى فكان فريق روما قد تأهل لنهائي الدوري الأوروبي "اليورباليغ" عن الموسم الحالي، وذلك بعد الفوز على فريق باير ليفركوزن الألماني، بنتيجة 2-1 لمجموع مواجهتي الذهاب والإياب.

على الجانب الأخر، تأهل فريق إشبيلية الإسباني على حساب فريق يوفنتوس الإيطالي، وقد انتهت مواجهة الفريقين بنتيجة 3-2 لمجموع مواجهتي الذهاب الذهاب والإياب.

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و في سياق مرتبط بنهائي الدوري الأوروبي، فقال مونشي مدرب فريقاشبيليه الاسباني أن مواجهة جوزية مورينيو في نهائي الدورى الاوروبى ستكون صعبة للغاية، فهو يتصرف كالثعلب العجوز لكننا سنحقق الفوز ونتوج بكأس، وأكد مدرب الفريق الاسباني أن الاندلسي هو المرشح الأقرب للتويج بالكأس اليوم على حساب روما بقيادة مورينيو، ويرجع السبب في ذلك إلى ان مدرب الفريق الإيطالي يرغب في ابعاد الضغط على فريقه، وتابع أننا سنبذل قصارى جهدنا للتتويج بالكأس مساء اليوم، في محاولة التتويج بالبطولة السابعة.

وأكد مدرب الفريق الإسباني أن الوضع سيكون جيد اليوم ضد روما بعد موسم معقد في الليجا الإسبانية، وحذر مونشي من خطورة روما "مورينيو"، وشدد على ضرورة ألا يرتكب إشبيلية أي أخطاء أمام روما في لقاء النهائي المرتقب مساء اليوم الأربعاء .