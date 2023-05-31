إنشاء صندوق عقاري بمدينة جدة بـ 500 مليون ريال

وقعت شركة إقناع العقارية مع شركة إتقان كابيتال اتفاقية لإنشاء صندوق عقاري بقيمة 500 مليون ريال بمدينة جدة.

وتأتي هذه الإتفاقية استكمالا للعلاقات الاستراتيجية بين إقناع العقارية التي ستتولى تقديم خدمات التطوير والإشراف على المشروع، و إتقان كابيتال التي ستتولى مهمة إدارة الصندوق من حيث ترتيب عملية الهيكلة المالية للمشروع وإنشاء الصندوق العقاري وإدارة النقد الخاص بالصندوق والإشراف المباشر على أدائه.

ويعتبر هذا الصندوق أحد أكبر صناديق الاستثمار العقارية التي تعتزم الشركتان إطلاقها خلال الفترة الحالية.

رؤية المملكة 2030

وأكد المدير التنفيذي لإقناع العقارية، محمد المغربي، أن المشروع سيضخ المزيد من الوحدات السكنية في جدة، وسيقدم بيئة سكنية تجارية وفق أسلوب حديث يواكب تطلعات رؤية المملكة 2030 .

وقال المغربي إن متانة الاقتصاد السعودي والنمو العقاري في ظل التشريعات الحكومية وفق الرؤية المباركة يعطي مؤشرات إيجابية على ازدياد الطلب على هذا النوع من المنتجات العقارية مما يدفعنا إلى تطوير منتجات جديدة في باقة متكاملة من حلول التطوير العقاري في المملكة، بما في ذلك حلول التصميم والبناء وتطوير المشروعات السكنية والتجارية وتشغيلها.

وثمن سامي الأنصاري هذه الخطوة، واعتبرها هامة بالنسبة لطرفي الاتفاق لبناء علاقة استراتيجية بينهما فيما يتعلق بتمويل المشروعات العقارية المستقبلية والتي تقوم فيها إتقان كابيتال بترتيب عملية الهيكلة المالية للمشروعات وإنشاء الصندوق العقاري المرخص من قبل هيئة السوق المالية السعودية وإدارة النقد الخاص بالصندوق والإشراف المباشر على أدائه، كما تقوم. إقناع العقارية بتطوير المشروعات العقارية والإشراف عليها.

وأشاد الأنصاري بسمعة وخبرة إقناع العقارية في التطوير العقاري في المملكة حيث تعتبر من المطورين العقاريين السعوديين المتميزين ولديها طاقم عمل مؤهل وذو خبرة في السوق السعودي مدعوماً بقائمة ملاك ذوي باع طويل في المجال العقاري والتجاري في المملكة.

جاء ذلك ضمن البرامج المصاحبة للمعرض السعودي للتطوير و التمليك العقاري، والمقام بمركز جدة للمنتديات والفعاليات في الفترة من 28-31 مايو و في خطوة استراتيجية لدعم السوق العقاري بألف وحدة عقارية.