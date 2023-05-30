14 تجربة علمية .. حكاية 10 أيام قضتها السعودية في الفضاء

طارت السعودية منذ 10 أيام، إلى الفضاء وتحولت الأنظار، إلى رائدي الفضاء السعوديين، علي القرني، وريانة برناوي، وتحولت رحلتهما، إلى إنجاز يفحر به أبناء اللملكة.

وتفاعلا رائدا السعوديان، مع متابعينهما، وشاركا الجمهور تجاربهما في الفضاء، خلال تواجدهما في محطة الفضاء الدولية، على مدار الرحلة، قبل البدء في التجهيزات للعودة إلى أرض الوطن.

اللحظات الأولى في الفضاء

نشرت الصفحة الرسمية للهيئة السعودية للفضاء، مقطع فيديو يوثق من أهم اللحظات التاريخية للمملكة العربية السعودية، وهو التحام مركبة "دراغون" بمحطة الفضاء الدولية بنجاح، ودخول الرائدان السعوديان ريانة برناوي و علي القرني إلى محطة الفضاء ISS.

اللحظات الأخيرة للسعودية في الفضاء

تحية سعودية من الفضاء

فور وصول الرحلة التي ضم رائدي الفضاء السعوديين إلى محطة الفضاء الدولية شارك على القرني وريانة برناوي، أرسل رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني، ابتسامات وقبلات لمتابعي مهمتهما وفقًا لمقطع فيديوعرضته فضائية "العربية".

اللحظات الأخيرة للسعودية في الفضاء

وقالت البرناوي: "مرحبًا من الفضاء الخارجي إنه لمن المدهش أن نشاهد الأرض من هذه الكبسولة، نحن هنا نشعر بالجاذبية الصغرى بفضل المملكة وقادتها الملك سلمان وولي عهده لدعمهم هذه المهمة".

برناوي تصطحب حلق جدتها إلى الفضاء

أعلنت الشابة السعودية ريانة برناوي، أول رائدة فضاء عربية البالغة من العمر 34 عامًا، والباحثة في العلوم الطبية الحيوية، أنها حلّقت إلى العالم الآخر بأقراط جدتها.

رائد الفضاء السعودي على القرني

تجارب سعودية في الفضاء

نشرت رائدة الفضاء السعودية الباحثة ريانة برناوي صورا لها من المحطة الدولية الفضائية، لافتة إلى انطلاقها في أولى الخطوات ببدء التجارب العلمية.

وعلقت الباحثة ريانة برناوي على صورة نشرتها تظهرها في "أولى الخطوات في بدء التجارب العلمية" بالمحطة الفضائية قائلة: "أولى الخطوات في بدء التجارب العلمية..تجربة استجابة الخلايا المناعية للالتهابات باستخدام صندوق التجارب الحية".

رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي

تجربة الاستمطار الصناعي

وشارك رائد الفضاء السعودي علي القرني، بعد وصوله الفضاء بـ 4 أيام، متبعيه تجربة الاستمطار الصناعي.

وكتب القرني، عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات تويتر، "راح ابدأ اليوم في تجربة الاستمطار اللي بتساعدنا على رفع نسبة الاستمطار الصناعي بنسبة ٥٠٪ بإذن الله".

أوضح "القرني"، خلال فيديو منشور له، أنه بدأ بتجربة الاستمطار الصناعي في بيئة الجاذبية الصغرى أو ما يعرف تجاوزًا بانعدام الجاذبية، مشددًا على أن الاستمطار قد يكون مقدمة للعيش في مستعمرات فضائية.

أشار إلى أن تجربته هذه ستساعد على رفع نسبة الاستمطار الصناعي بنسبة 50% حال نجاحها، مؤكدًا أنه تم تجهيز التجربة بأيادٍ سعودية.

تجربة انتشار الألوان السائلة

أجرى رائدا الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني في محطة الفضاء الدولية تجربة تعليمية حول "انتشار الألوان السائلة" مع طلاب المدارس الابتدائية في المملكة، وبشكل تفاعلي عبر الأقمار الاصطناعية.

واختتم اليوم رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني مهمتهما في محطة الفضاء الدولية اليوم الثلاثاء، وبدآ رحلة العودة إلى الأرض.

اللحظات الأخيرة في محطة الفضاء الدولية؛ بعد انتهاء المهمة العلمية لرواد الفضاء السعوديين @Astro_Rayyanah و @AstroAli11 #نحو_الفضاء pic.twitter.com/76NDlrGOyz — الهيئة السعودية للفضاء (@saudispace) May 30, 2023

لحظات الوداع

وبثت هيئة الفضاء السعودية مقطعاً مصوراً على تويتر، يظهر اللحظات الأخيرة في محطة الفضاء الدولية بعد انتهاء المهمة العلمية لرواد الفضاء السعوديين.

وأجرى رائدا الفضاء السعوديان، 14 تجربة علمية رائدة ضمن مهمتهما العلمية، على متن محطة الفضاء الدولية، تضمنت ست تجارب في الدماغ والجهاز العصبي، وأربع تجارب في الخلايا المناعية، وتجربة في تكنولوجيا استمطار المياه.