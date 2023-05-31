الزمالك يوضح تطورات حالة الونش بعد جراحة الصليبي

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن إجراء محمود حمدي "الونش" مدافع الأبيض، عملية الرباط الصليبي بنجاح اليوم الأربعاء بأحد المستشفيات بألمانيا .

وقال الدكتور محمد أسامة أن العملية التي أجراها "الونش"، هي عبارة عن إعاده بناء الرباط الصليبي الأمامي بواسطة المنظار الجراحي. وأضاف رئيس الجهاز الطبي للفريق مؤكدا أن الحالة الطبية لمحمود حمدي "الونش" مطمئنة بعد إجراء الجراحة.

و أشار محمد أسامة إلى أن اللاعب سيبدأ خلال الفترة المقبلة عملية العلاج الطبيعي ضمن البرنامج الموضوع للتعافي من الإصابة.

موسيماني: تلقيت عرضاً لتدريب الزمالك

كشف الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق أهلي جدة، والأهلي المصري السابق، تلقيه عرضًا لقيادة الزمالك في الفترة المقبلة.أضاف موسيماني في تصريحاته لقنوات بي أن سبورتس، أن تلقى بالفعل عرضا لتدريب نادي الزمالك المصري، لكنه أضاف أن التوقيت ليس مناسبا للموافقة على العرض.



وقاد موسيماني فريقه أهلي جدة، للتتويج بلقب الدوري السعودي للدرجة الأولى، "دوري يلو" ليصعد الفريق مجددًا إلى دوري المحترفين.



وكان موسيماني نجح في الأهلي المصري في التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا مرتين متتاليتين، بالإضافة لحصده لقب الوصافة في السنة التي تليهما، كما توج بالميدالية البرونزية مرتين في كأس العالم للأندية.



حقيقة عودة أشرف بن شرقي للزمالك

انتشرت في الساعات القليلة الماضية أنباء تفيد بعودة النجم المغربي أشرف بن شرقي لاعب الجزيره الإماراتي، وعودته لنادي الزمالك في الموسم المقبل بعد فسخ تعاقده مع الفريق الإماراتي في يونيو المقبل.

وقال مصدر مسئول في نادي الجزيره الإماراتي أن رحيل بن شرقي عن الفريق وانتقاله لنادي الزمالك في يونيو المقبل ما هو إلا انباء غير صحيحة، ومجرد أقاويل، مشدداً على صعوبة رحيل اللاعب في الصيف المقبل بسبب رحيل ثنائي الفريق تولاني سيريرو و ميلوس كوسانوفيتش وأيمن حسين وفلورين تاناسي.

وهو الذي يصعب التفريط في خدمات بن شرقي خلال الصيف المقبل، وياتي سبب رحيل اللاعب الجنوب إفريقي تولاني سيريرو بسبب نهاية عقد اللاعب مع الفريق في يونيو وبنهاية الموسم المنقضي، كما تم الاستغناء عن اللاعب الصربي ميلوس كوسانوفيتش، و اللاعب ميلوس وسيريرو.

