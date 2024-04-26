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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مؤدي المهرجانات مؤمن موكا يكشف حقيقة خطوبته بطليقة حسن شاكوش (فيديو)

مؤمن موكا
مؤمن موكا

كشف مؤمن موكا، مؤدي المهرجانات، حقيقة خطوبته من ريم طارق طليقة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، موضحا أن كل ما يقال في هذا الأمر لا يتعدى كونه شائعات.

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ريم طارق تتصدر التريند بعد تكسيرها معدات البرنامج وتلفظها بألفاظ خارجة

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ريم طارق ترفض إكمال حلقة برنامج رامز جاب من الآخر

وأضاف خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي يعرض على قناة "الحدث اليوم"، الخميس، أنه حرص على الظهور مباشرة ونفي الخبر جملة وتفصيلا، معقبا: “محدش بيؤذي نفسه”.

وتابع: “أنا خاطب وانتشار هذه الشائعات تسببت في إيذائي نفسيا”، موضحا أنه لا توجد أي علاقة تربطه بمؤدي المهرجانات حسن شاكوش أو طليقته ريم طارق، ولا يمكن أن يقدم على هذه الخطوة مع فتاة لا يعرفها.

وأشار إلى أنه يتوقع أن تكون ريم طارق وراء فبركة هذا الخبر لتتصدر "التريند"، معلنا أنه في حالة التأكد من هذا الأمر سيلجأ إلى القضاء فورا.

حسن شاكوش وريم طارق في رامز جاب من الآخر

يذكر أن مؤدي المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق  حلا ضيفين في الحلقة السابعة والعشرين من برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر"، تقديم الفنان رامز جلال، خلال شهر رمضان.

ورفضت ريم طارق اكمال الحلقة بعد تفاجئها بطليقها حسن شاكوش.

وانهارت ريم طارق  من الصراخ والبكاء قائلة: "انت كدة هتعملي مشكلة..هكسرلك المكان"،حيث قامت بالقاء عدد من كاميرات البرنامج والقاء المايك الخاص بها.

وقال شاكوش لرامز جلال: "هو ده أسلوبها.. تخلي واحدة ملهاش تلاتين لازمة تقولك يا انا يا هو".

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