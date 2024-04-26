إمام محمدين: زياد كمال أحد اكتشافاتي وكنا نلقبه بـ"أبو تريكة" إنبي

أكد إمام محمدين، المستشار الفني لنادي إنبي، أن زياد كمال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك مكسب فني كبير بالقلعة البيضاء وإضافة فنية للفريق في الفترة المقبلة.

وقال إمام محمدين، المستشار الفني لنادي إنبي، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" زياد كمال أحد اكتشافاتي وكنا نلقبه بـ"أبو تريكة" إنبي ومن وجهة نظري أنه لاعب موهوب ومكسب للزمالك في الفترة المقبلة ".

وتابع محمدين: " لاعب المصري 2003 استخرج شهادة ميلاد وهو في عمر 13 عامًا ".

إخفاء الكرات بمباراة القمة كان في صالح الأهلي

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن الزمالك أهدر من فرصة أكثر من هدف محقق في الوقت المحتسب بدل من الضائع أمام فريق الأهلي في مباراة الفريقين ببطولة الدوري الممتاز.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" من وجهة نظري أن إخفاء الكرات بمباراة القمة كان في صالح الأهلي حتى لا تزيد النتيجة أكثر من هدفين في مباراة القمة لصالح نادي الزمالك ".

وتابع:" فريق الزمالك كان بإمكانه الخروج فائزا على الأهلي بنتيجة أكبر من هدفين مقابل هدف".