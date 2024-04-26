حسام المندوه عن أزمة بوطيب: "اللي حلها أولاني يحلها تاني"

أكد حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك أن مجلس إدارة النادي قادر على حل أزمة إيقاف القيد بشأن قضية لاعب الفريق السابق المغربي خالد بوطيب.

وقال المندوه في تصريحاته لبرنامج "الهداف" مع الإعلامي أحمد عبد الباسط على قناة cbc: "مجلس الزمالك نجح في إنهاء أزمة حرمان النادي من القيد خلال الانتقالات الشتوية الماضية، وتمكن المجلس من إبرام صفقات قوية".

وأضاف المندوه عن أزمة بوطيب: "اللي حلها أولاني قادر يحلها تاني.. وإن شاء الله سننهي هذا الملف تماما".

وعن مباراة دريمز الغاني يوم الأحد المقبل في إياب نصف نهائي الكونفيدرالية، تابع: "الفريق جاهز تماما لخوض اللقاء، وهناك حالة تركيز كبيرة من اللاعبين من أجل تحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل لنهائي الكونفدرالية".

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى غانا مساء أمس، استعداداً لخوض لقاء دريمز المقبل في بطول كأس الكونفدرالية، ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، ويرافق الفريق كل من الكابتن حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة وعبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.