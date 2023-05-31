النصر يتقدم على الفتح بهدف نظيف في الشوط الأول

تقدم فريق النصر على نظيره الفتح بهدف دون رد في الشوط الأول من المباراة المقامة على ملعب الأول بارك ضمن منافسات الجولة 30 والأخيرة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا هدف النصر الوحيد في وقت مبكر بالدقيقة 4 من الشوط الأول، وظلت سيطرة العملاق الأصفر على مجريات اللقاء قائمة حتى انتهاء نصف اللقاء الأول.

بدأ النصر المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: اوغستين روسي

الدفاع: غيسلان كونان - ألفارو غونزاليس - عبدالله مادو - سلطان الغنام

الوسط: عبدالمجيد الصليهم - لويس جوستافو - عبدالله الخيبري

الهجوم: عبدالرحمن غريب – عبد العزيز العليوة - آندرسون تاليسكا

ويتواجد فريق النصر في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 64 نقطة بفارق 6 نقاط عن فريق الاتحاد الذي يتصدر الجدول وحسم رسميًا اللقب للموسم الجاري بعد غياب 14 عامًا عن البطولة.

الهلال يتقدم على الرائد بهدفين في الشوط الأول

في الجهة المقابلة أنهى فريق الهلال الشوط الأول متقدمًا على الرائد بهدفين دون رد في المباراة الجارية الآن على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

سجل مصعب فهد الجوير هدف تقدم الهلال في الدقيقة 18 من الشوط الأول، ثم أضاف اللاعب محمد حمد القحطاني الهدف الثاني للأمواج الزرقاء في الدقيقة 36 .