نزار الفارس يعلن فبركة خبر خطوبة حورية فرغلي .. "هزار"

كشف الإعلامي العراقي نزار الفارس، فبركة خبر خطبته على الفنانة المصرية حورية فرغلي، مشيرًا إلى أنه أعلن ذلك على سبيل الهزار فقط.

وقال نزار الفارس خلال مداخلة هاتفية في أحد البرامج الشهيرة:" الفنانة حورية فرغلي، كانت على علم بتفاصيل الحلقة، خاصة أنها ادعت أن اللقاء كان يتم «بكاميرات مستخبية»، وهذا غير حقيقي على الإطلاق، خاصة أن اللقاء تم بـ3 كاميرات تليفزيونية.

حورية فرغلي ونزار الفارس

نزار الفارس: بحترم مصر وشعبها وعمري ما أصور فنانة بكاميرا خفية

وأضاف الإعلامي الشهير، قائلًا:" أنا أحترم مصر وشعبها وعمري ما أصور فنانة بكاميرات خفية لأنه عيب».

وروى الإعلامي نزار الفارس، تفاصيل كثيرة عن اللقاء الذي جمعه بحوريه فرغلي، قائلًا:" حورية قالتلي انا محدش اتقدملي خالص بعد الحادثة اللي تعرضت لها، ورديت قولتلها تقبلي أكون خطيبك فقالت موافقة، مؤكدا أن خطوبتي من حورية فرغلي كانت على سبيل الهزار».

وأشار: «أنا مستغرب من اللي قالته في حقي، وأنا لم أسئ لحورية فرغلي وأكنّ لها كل الاحترام، على الرغم أنه بعد أن انتهينا من تصوير الحلقة أساءت لي وقالت أصوم وأفطر على بصلة، وقالت أنا أطول منه، وما قالته هو تنمر عليا».

واستكمل الإعلامي العراقي نزار الفارس «اختيار حورية فرغلي لتصوير الحلقة كان على سبيل الصدفة، وأنني أحترم حورية فرغلي وأقدرها ولكن ما حدث منها في حقي لا يجوز».

حورية فرغلي ونزار الفارس

حورية فرغلي تحذر الفنانات من إعلامي شهير

حورية فرغلي، حرصت الفنانة على تحذير الفنانات من الإعلامي العراقي نزار الفارس، وذلك بعدما أعلن مساء أمس الإثنين، خطبتهما، ما أثار غضبها وجعلها تخرج عن صمتها وتكذب ما تردد على لسان الإعلامي من أخبار كاذبة.

وتحدثت حورية فرغلي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ET بالعربي"، لتحسم جدل خطبتها على الإعلامي نزار الفارس، قائلة:" أنا مش مرتبطة وحلو أنك تحلم ترتبط بـ حورية فرغلي، قُلت له أنت قصير أوي واصل لـ كتفي، ومكنش عايزني أقف جمبه لأني طويلة، انت انتهيت من قبل ما تبتدي ".

وأضافت “فرغلي” خلال المداخلة الهاتفية، وقالت:" نزار الفارس عمل على استفزازهي خلال حلقة برنامجه وعرض مشهدها الشهير في فيلم كلمني شكرًا للمخرج خالد يوسف، وحط مشهدي مع خالد يوسف، وقلت له الجمهور مش غبي، مفيش واحدة ست هتلبس نضارة شمس، وتقعد قدام الكمبيوتر وتطلب كروت شحن ".

واختتمت حورية فرغلي حديثها، قائلة: “ده شخص كداب وأنا بنصح الفنانات أنهم ميصوروش معاه في برنامجه، والطبيعي أنه يحلم يرتبط بحرية فرغلي ”.