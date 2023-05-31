السجن المشدد 7 سنوات لميكانيكى الإسكندرية (تفاصيل)

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقى إبراهيم الزقم، بمعاقبة المتهم "ك.ع.م " بالسجن المشدد 7 سنوات وإلزامه بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، لاتهامه بالخطف والتحايل بالإكراه.

أحداث قضية ميكانيكى الإسكندرية

تعود أحداث القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية اول، يفيد ببلاغ ضد المتهم بقيامه بخطف المجنى عليه والتعدى عليه بالعقار محل سكنه بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط قسم شرطة العامرية اول، أنه اثناء صعود المجنى عليه " م.ا.م" طالب على سلم العقار محل سكنه، فطلب منه المتهم " ك.ع.م" ميكانيكى، أن يقوم المجنى عليه ببيع له شيئا وطلب منه الحضور لشقته السكنية لإحضار النقود المطلبة.

وبينما كان المجنى عليه يقف على باب الشقة حذبة المتهم للدخل والتعدى عليه، وهدده بالإيذاء أن أخبر أحد من ذويه بالواقعة، وعند قيام المجنى عليه بإبلاغ أسرته، قاموا بتحرير محضر ضد المتهم، وبالعرض على النيابة تولت التحقيق، وتبين أن المتهم قد خطف المجنى عليه بالتحايل، والتعدى عليه، وأنه قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بمقتضى نصوص القانون.