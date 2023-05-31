25 لاعب وغياب بن عيادة بقائمة الوداد لمواجهة الأهلي بنهائي أفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي لمواجهة نظيره الأهلي، الأحد القادم، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات إياب نهائي دورى أبطال أفريقيا.

وأكدت تقارير صحفية مغربية أن قائمة الوداد المسافرة إلى مصر تضم 25 لاعبا، بينما لم يوجه فاندينبروك الدعوة لثلاثة لاعبين هم عماد الخنوس، أسامة فلوح وسامي العنابي، في حين يغيب الحسين بنعيادة عن رحلة الفريق، بسبب خضوعه لبرنامج علاجي بمركب محمد السادس لكرة القدم.

وأضافت التقارير أن نادي الوداد المغربي سوف يخوض 3 تدريبات في القاهرة على مدار الأيام القليلة القادمة استعدادًا لمواجهة الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسيتدرب الوداد المغربي على أحد الملاعب المجهزة يومي الخميس والجمعة في القاهرة، قبل خوض التدريب الرئيسي على ستاد "القاهرة" الدولي يوم السبت المقبل.

موعد مباراة الأهلي و الوداد المغربي

وتنطلق مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا في تمام التاسعة مساء يوم الأحد المقبل، 4 يونيو على ستاد "القاهرة"الدولي.

اقترب نادي الوداد البيضاوي المغربي من تجديد عقد خماسي الفريق والتي تنتهي عقودهم في نهاية الموسم الجاري.



وبدأ نادي الوداد تحركاته لفتح ملف عقود اللاعبين بشكل مبكر، وفتح المفاوضات مع اللاعبين الذين اقتربت عقودهم من الانتهاء.

أكدت التقارير الصحفية المغربية، أن سعيد الناصيري رئيس الوداد المغربي، أن النادي بدأ مفاوضاته مع خماسي الفريق، الحارس رضا التكناوتي، وأيوب العملود، وصانع الألعاب أيمن الحسوني، ويحيى جبران، وعبدالله حيمود.

وقدم رئيس الوداد وعدا للاعبي الفريق المغربي، بعقود جديدة وشروط مالية أفضل رافض رحيلهم بشكل مجاني في الصيف المقبل.

وكان رباعي الوداد تلقوا العديد من العروض المغرية من أندية عربية وخليجية، لكن حسم النادي المغربي بشكل كبير تمديد عقوده حتى يحصن خماسي من الرحيل بشكل مجاني، والاستفادة بعد ذلك ببيعهم لتحقيق الربح المادي حال الاستقرار على بيع أحدهم.

ويلعب فريق الوداد المغربي مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي، والخامسة في تاريخه، بعدما توج في عام 1992، فيما كانت نسختي 2017 و2022 اللذان توج بهما على حساب الأهلي.