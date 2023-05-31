العامري فاروق يُعلن حضور 50 ألف مشجع لنهائي أفريقيا بين الأهلي والوداد

كشف العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي مفاجأة سارة لجماهير النادي الأهلي قبل الصدام المرتقب أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال افريقيا المقرر إقامته الأحد المقبل على ستاد القاهرة.

وأعلن العامري موافقة الجهات الأمنية على حضور 50 ألف مشجع من الجماهير الحمراء في ستاد القاهرة بالنهائي.

ونشر العامري فاروق، منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، وقال: “ 50 ألف السعة الكاملة للاستاد إن شاء الله.. ربنا يوفقنا إن شاء الله”.

العامري فاروق

من المقرر ان يخوض فريق الأهلى مباراته أمام الوداد المغربي يوم الأحد القادم الموافق الرابع من شهر يونيو 2023، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ، فيما العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي النهائي السادس على التوالي بعد احتلاله المركز الثاني في دور المجموعات برصيد 10 نقاط؛ من الفوز في 3 والخسارة في 2 والتعادل في مباراة واحدة، سجل 14 هدفا واستقبل 8 أهداف .

وجائت نتائجه بدور المجموعات كالتالي:

هزيمة أمام الهلال السوداني بهدف دون رد ثم التعادل الإيجابي 2-2 أمام صن داونز الجنوب إفريقي، ثم الفوز على القطن الكاميروني بثلاثية دون رد، والخسارة الأكبر في مشوراه بدوري المجموعات كان خارج الديار أمام صن داونز 2-5، ثم الفوز على القطن الكاميروني برباعية دون رد، وأخيرًا الفوز أمام الهلال السوداني بثلاثية نظيفة.

ليتأهل لدور الـ 8 ويواجه الرجاء البيضاوي المغربي والفوز عليه بهدفين دون مقابل في الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

ليصل بعدها الأهلي إلي نصف النهائي ويواجه نظيره نادي الترجي التونسي ويحقق الفوز برباعية دون مقابل بمجموع المباراتين في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويرغب السويسري كولر حسم المارد الأحمر اللقاء في القاهرة قبل الذهاب إلى المغرب لخوض لقاء الإياب في نهائي دوي أبطال أفريقيا.

ويخوض الأهلي لقاء النهائي باعتباره الفريق الأكثر تتويجًا بالمسابقة القارية بـ 10 ألقاب ، بينما يلعب الفريق المغربي اللقاء بعد حصده لقب العام الماضي على حساب الأهلي خلال المباراة الواحدة التي أقيمت على ملعب مركب محمد الخامس بدولة المغرب.