الوداد المغربي يحصن خماسي الفريق قبل نهائي أفريقيا

أقترب نادي الوداد البيضاوي المغربي من تجديد عقد خماسي الفريق والتي تنتهي عقودهم في نهاية الموسم الجاري.



ويستعد الوداد لمواجهة الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر له يوم 4 يونيو المقبل على إستاد القاهرة الدولي، على أن تقام مباراة العودة يوم 11 يونيو من الشهر نفسه في المغرب على إستاد مركب محمد الخامس.



وبدأ نادي الوداد تحركاته لفتح ملف عقود اللاعبين بشكل مبكر، وفتح المفاوضات مع اللاعبين الذين اقتربت عقودهم من الانتهاء.



أكدت التقارير الصحفية المغربية، أن سعيد الناصيري رئيس الوداد المغربي، أن النادي بدأ مفاوضاته مع خماسي الفريق، الحارس رضا التكناوتي، وأيوب العملود، وصانع الألعاب أيمن الحسوني، ويحيى جبران، وعبد الله حيمود.



وقدم رئيس الوداد وعدا للاعبي الفريق المغربي، بعقود جديدة وشروط مالية أفضل رافض رحيلهم بشكل مجاني في الصيف المقبل.



وكان رباعي الوداد تلقوا العديد من العروض المغرية من أندية عربية وخليجية، لكن حسم النادي المغربي بشكل كبير تمديد عقوده حتى يحصن خماسي من الرحيل بشكل مجاني، والاستفادة بعد ذلك ببيعهم لتحقيق الربح المادي حال الاستقرار على بيع أحدهم.





ويلعب فريق الوداد المغربي مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي، والخامسة في تاريخه، بعدما توج في عام 1992، فيما كانت نسختي 2017 و2022 اللذان توج بهما على حساب الأهلي.

موعد مباراة الذهاب بين الأهلي والوداد المغربي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت القيادة الفنية للسويسري مارسيل كولر، مباراة مصيرية أمام نظيره الوداد المغربي التى تجمع الفريقين على ملعب القاهرة الدولي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلى مع الوداد المغربى في تمام التاسعة مساء الاحد المقبل على ستاد القاهرة الدولى في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتذاع مباراة الأهلي ونظيره الوداد المغربي عبر شبكة قنوات بي إن سبورت المالك الحصري لبث مباريات دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى قنوات أون تايم سبورت ولكن على التردد الأرضي الخاص بالقناة.

ونجح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في التأهل إلى نهائي أفريقيا بعد تحقيق الانتصار على الترجي التونسي برباعية نظيفة فى مجموع مباراتي نصف النهائي، فيما حجز الوداد الرياضي المغربي بطاقة التأهل إلى النهائي عقب التعادل مع صن داونز بنتيجة 2/2 فى مجموع المباراتين، باعتبار أن مباراة الذهاب فى المغرب انتهت بالتعادل السلبي.