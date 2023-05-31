وزير الشباب يشهد احتفالية الكنيسة القبطية بعيد إحياء مسار العائلة المقدسة

بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني..

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن إحياء مسار العائلة المقدسة ؛ يُعد من أهم المشروعات التراثية والحضارية، ويؤكد أيضًا اهتمام الدولة المصرية بإحياء مسار العائلة المقدسة، وتنفيذ أعمال التطوير الشامل للمسار بجميع المحافظات.

جاء ذلك خلال احتفالية دخول السيد المسيح والعائلة المقدسة أرض مصر، والتى أقيمت فى كنيسة أبي سرجة بمصر القديمة، فى إطار فعاليات إحياء مسار العائلة المقدسة الذى اعتمدته الدولة المصرية مسارًا سياحيًّا عالميًّا، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وفي حضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات المصرية، وعدد من الشخصيات العامة والنيابية والتنفيذية، ومجموعة كبيرة من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والآباء الكهنة والشمامسة.

وزير الشباب يهنئ الإخوة الأقباط بعيد دخول السيد المسيح مصر

وتقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلى الإخوة الأقباط بعيد دخول السيد المسيح مصر، مشيرًا أننا دائمًا في أعياد سويًا.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية غدًا الأول من يونيو الموافق ٢٤ بشنس (الشهر القبطي)، بعيد دخول السيد المسيح والعائلة المقدسة أرض مصر.

وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي

احتفالية الكنيسة القبطية بعيد إحياء مسار العائلة المقدسة

احتفالية الكنيسة القبطية بعيد إحياء مسار العائلة المقدسة

احتفالية الكنيسة القبطية بعيد إحياء مسار العائلة المقدسة

احتفالية الكنيسة القبطية بعيد إحياء مسار العائلة المقدسة

احتفالية الكنيسة القبطية بعيد إحياء مسار العائلة المقدسة