براءة معاون مباحث دار السلام السابق من تهمة التزوير واستعمال القسوة

قبلت محكمة النقض ؛ الطعن رقم١٠٣٦ لسنة ٩٢ قضائية بقبوله شكلا ونقض الحكم المطعون فيه وببراءة النقيب إبراهيم إسماعيل محجوب معاون مباحث قسم دار السلام السابق من الاتهام المسند إليه.

وكان منطوق حكم المحكمة بقبول الطعن شكلًا وفى الموضوع براءة إبراهيم إسماعيل محجوب مما أسند إليه.

وذلك عن الحكم الصادر بالسجن فى الجناية رقم٨٩٣لسنه ٢٠١٣جنايات دار السلام والمقيدة برقم ٨٦٤ ٢٠١٧كلى حلوان.

السجن 3 سنوات مالك شركة سياحة

كما قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، معاقبة مالك شركة سياحة، بالسجن 3 سنوات وغرامة مالية 50 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بالتهرب الضريبي.

جاء الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال ومحمد أحمد عبد المالك، الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر محمد طه.

وكشف في أمر إحالة القضية رقم 17918 لسنة 2022 جنايات التجمع الأول، أن "م.ع"، بصفته مسجلا وخاضعا لأحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة، تهرب من أداء تلك الضريبة المقررة قانونا والمستحقة علي نشاطه في "إقامة وتشغيل مطاعم" وذلك لبيعه سلعا أو تقديم خدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة علي النحو المبين بالتحقيقات.

واوضحت شهادة مأمور فحص بالإدارة العامة لفحص قضايا التهرب الضريبي، بأن المتهم بصفته المسئول القانوني عن شركة سياحية، تهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة علي نشاطه، وذلك لبيعه سلعا أو تقديم خدمة دون الإقرار عنها، وسداد الضريبة المستحقة.