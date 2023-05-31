مكالمة السيسي وأردوغان كانت ناعمة.. مرحلة مختلفة في علاقات البلدين (فيديو)

علق المفكر السياسي مصطفى الفقي، على فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالانتخابات التركية، قائلا: " بدأنا مرحلة مختلفة في العلاقات المصرية التركية إلى حد ما".

وقال مصطفى الفقي في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إن المكالمة الهاتفية التي جمعت الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره التركي بعد فوز أردوغان بالرئاسة كانت ناعمة.

وأضاف الفقي: "من مصلحة اللاجئين السوريين في تركيا نجاح أردوغان في الانتخابات الرئاسية التركية لأنه يتخذ خطوات إيجابية تجاههم بينما كانت المعارضة تتوعد بطرد النازحين والمهاجرين من تركيا في أي وقت".

وتابع مصطفى الفقي: "سياسة أردوغان المستقبلية ستكون اكثر قربا من الشرق الأوسط “، معقبا: ” تركيا كانت تفضل قديما أن تكون في ذيل أوروبا بدلا من تواجدها مقدمة الشرق الأوسط لأنهم كان لديهم رغبة كيرة في دخول الاتحاد الأوروبي".

وهنأ عدد من قادة الدول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على فوزه بولاية رئاسية جديدة، وذلك قبل أن تعلن النتائج بشكل رسمي، فيما اعتبرت النتيجة محسومة بحسب نتائج أولية.

وتلقى أردوغان بعض التهاني حتى قبل صدور النتائج بشكل رسمي، فيما تتوالى التهاني في غضون الساعات المقبلة.

الرئيس السيسي

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث رسالة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، وإعادة انتخابه رئيسا لتركيا لفترة رئاسية جديدة.

رئيس الإمارات ونائباه

بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، برقية تهنئة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس رجب طيب أردوغان.



الرئيس الروسي

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في انتخابات الرئاسة، قائلا إن الفوز دليل على تقدير الشعب التركي للعمل المتسم بنكران الذات الذي يقوم به أردوغان ولسياسته الخارجية المستقلة.

وأضاف بوتين: "نحن نقدر بشدة إسهامك الشخصي في تعزيز العلاقات الروسية التركية الودية والتعاون الثنائي المثمر في مختلف المجالات".



الرئيس الجزائري

هنأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الرئيس التركي، لانتخابه لولاية جديدة.

جاء في بيان للرئاسة الجزائرية على فيسبوك:

إن انتخابكم لولاية جديدة على رأس الجمهورية التركية الشقيقة، يعكس حقًا الالتفاف الشعبي حول سياستكم الرشيدة ودعمه الـمطلق لقيادتكم الحكيمة في مسار التنمية الـمستدامة، وفي تجاوز التحديات الكبرى داخليا وجهويا ودوليا.

أغتنم هذه السانحة السعيدة لأشيد بالعلاقات الثنائية الـمتميزة القائمة بين بلدينا، ولأعرب لكم عن إرادتنا القوية للعمل سويا من أجل التعزيز الـمستمر للتنسيق والتشاور للدفع بالعلاقات الثنائية إلى أعلى الـمراتب، بما يستجيب لطموحات وتطلعات شعبينا الشقيقين.



أمير قطر

كتب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تغريدة على "تويتر" هنأ فيها أردوغان قائلا: "أخي العزيز رجب طيب أردوغان مبارك لكم الفوز، وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة، وأن تحقق فيها ما يطمح له الشعب التركي الشقيق من تقدم ورخاء، ولعلاقات بلدينا القوية مزيداً من التطور والنماء".

الرئيس الأوكراني

قال فولوديمير زيلينسكي على حسابه في تويتر: "أهنئ رئيس تركيا بمناسبة الفوز في الانتخابات الرئاسية".

وأضاف: "نحن نعتمد على زيادة تعزيز الشراكة الاستراتيجية لصالح بلداننا، وكذلك تعزيز التعاون من أجل أمن واستقرار أوروبا".

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هنأ الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بإعادة انتخابه.

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن

"تهانينا للرئيس أردوغان على إعادة انتخابه وللناخبين التركيين على نسبة المشاركة العالية".

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسلا فوندرلاين

"أهنىء أردوغلن بفوزه في الانتخابات التركية. إنني أتطلع إلى مواصلة بناء العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. من الأهمية الاستراتيجية لكل من الاتحاد الأوروبي وتركيا العمل على تعزيز هذه العلاقة لصالح شعبينا".

الملك عبدالله الثاني

بعث العاهل الأردني رسالة تهنئة للرئيس أردوغان، أكد فيها الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويسهم في تعزيز السلام والازدهار إقليميا ودوليا.

