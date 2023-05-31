ميسي يحدد شروطه للمنوافقة على العودة لـ برشلونة

حدد النجم الأرجنيني ليونيل ميسي لاعب فريق باريس سام جيرمان الفرنسي، شروطه للموافقة على العودة لبرشلونة في موسم الانتقالات الصيفية المقبلة، والاختيار بين العملاق الكتالوني ونادي الهلال السعودي.

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ينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفين لاتفاق نهائي حول تجديد العقود حتى الآن.

يمتلك ميسي عروض قوية للعودة لبرشلونة في الموسم المقبل، أو الانتقال لنادي الهلال السعودي حيث أحد المهتمين بالحصول على خدمات صاحب الـ35 عامًا.

شروط ميسي للعودة لبرشلونة

وحدد ميسي شروطه للموافقة على الانتقال لنادي برشلونة في الموسم المقبل، واشترط بطل العالم على إدارة العملاق الكتالوني ارتداء القميص رقم 10 من أجل العودة للنادي الكتالوني.

وعن الشرط الثاني فهو حسم إدارة برشلونة موقفها النهائي خلال 10 أيام بعودته، أو الموافقة على العروض الأخرى المقدمه له من باريس سان جيرمان أو الهلال السعودي.

جدير بالذكر أن إعلان باريس سان جيرمان عن قميصه الجديد شهد وجود ليونيل ميسي رفقة كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا، والتي تشير لوجود اتفاق بين اللاعب الأرجنتيني وإدارة الفريق الفرنسي حول التجديد.

علاقة ميسي مع باريس سان جيرمان

ووصلت علاقة النجم الأرجنتيني مع إدارة نادي باريس سان جيرمان إلى طريق مسدود، ويفضل اللاعب الرحيل عن صفوف الفريق الفرنسي، وفي نفس السياق أكد والد ميسي موافقة نجله على عرض الهلال المقدر بقيمه مليار و200 مليون يورو، حيث سيتقاضى النجم الأرجنتيني 600 مليون يورو في الموسم الواحد.