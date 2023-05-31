رومارينيو يحسم موقفه من الرحيل عن الاتحاد

حسم النجم البرازيلي رومارينيو لاعب نادي الاتحاد موقفه من الرحيل عن النمور في الموسم المقبل، وهل سيوافق على العروض المقدمه له من الخارج أم يرفضها.

أعلن نادي الاتحاد في عام 2021 تمديد عقد رومارينيو مع الفريق حتى شهر يونيو من عام 2024، وكلف التجديد خزينه النادي السعودي حينها مبلغ 3.5 مليون دولار.

موقف رومارينيو من الرحيل عن الاتحاد

وقال رومارينيو أنه يسعى لتحقيق جميع البطولات المحلية والقارية في الموسم المقبل رفقة العميد، وذلك بعد حسم لقب الدوري في الجولة الماضية وقبل الأخيره من دوري المحترفين السعودي.

لن يوافق الاتحاد على رحيل رومارينيو في يونيو المقبل، خاصة وأن اللاعب أصبح أحد أهم العناصر في الفريق والتي لا يمكن الاستغناء عنها في المباريات، ورغم تلقي اللاعب المزيد من العروض لكنه يوافق على البقاء رفقة النمور في الموسم 2023-2024.

كان المهاجم البرازيلي رومارينيو عامل مهم في حسم فوز الاتحاد بلقب دوري روشن، وسجل اللاعب في بطولة الدوري 13 هدفًا خلال 29 جولة.

يذكر أن الاتحاد سيشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي تقام ديسمبر المقبل في المملكة العربية السعودية، ولن يكون من السهل التفريط في خدمات قبل مثل ذلك اليوم.

يختتم نادي الاتحاد مشواره في بطولة دوري روشن للمحترفين مساء اليوم الأربعاء، بمواجهة نادي الطائي في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

وفي سياق أخر، يقترب فريق الاتحاد من التعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما الذي ينتهي عقده مع ريال مدريد في نهاية الموسم الحالي، ويتبقى له جوله وحيده مع الميرنجي في الليجا، وحسم الفرنسي موقفه النهائي من الانتقال لنادي الاتحاد في الموسم المقبل، وفضل اللاعب البقاء في أوروبا بالموسم المقبل وتأجيل فكرة الانتقال للمنطقة العربية للمواسم المقبلة.

وعرض فريق نادي الاتحاد السعودي راتب سنوي على اللاعب الفرنسي قدره 100 مليون يورو، بجانب بعض المزايا الأخرى.

يسعى فريق الاتحاد تحت قيادة المدرب البرتغالي نونو سانتو لتحقيق الانتصار في مواجهة اليوم ضد الطائي، وحينها سيعادل إنجاز الهلال تحت قيادة الروماني رازفان لوشيسكو المدرب السابق لنادي الهلال كأكثر مدرب حصدًا للنقاط في موسم واحد من مسابقة دوري المحترفين السعودي.