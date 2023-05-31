الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

هشام آمنة يصل هولندا لبحث مجالات تطوير المحليات والخدمات البلدية

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية وسفير مصر لدى هولندا

وصل هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مساء اليوم إلى مملكة هولندا في زيارة رسمية تستمر لمدة يومين ، حيث كان في استقباله عقب وصوله السفير حاتم عبدالقادر كمال الدين، سفير مصر لدى هولندا، وتأتى الزيارة  في إطار الدعوة الرسمية الموجهة إلي وزير التنمية المحلية من الحكومة الهولندية.

ومن المقرر أن تتضمن زيارة وزير التنمية المحلية عقد لقاءات رفيعة المستوي مع رئيس اتحاد البلديات الهولندية ورئيس بلدية لاهاي ومسئولى وزارة الداخلية وشئون الجزر التابعة للتاج الهولندي وممثلى أكاديمية لاهاي للحكم المحلى وممثلى عدد من الشركات المقدمة للخدمات البلدية ومن بينها مجموعة فانماك لإدارة المخلفات ومجلس المياه بإقليم برابنت دلتا.

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وسوف تتناول لقاءات اللواء هشام آمنة مع المسؤولين الهولنديين مناقشات حول عدد من المجالات الخاصة بالتنمية المحلية ودعم اللامركزية ودعم الحوكمة المحلية وتعزيز استجابتها بعدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، فضلاً عن مباحثات حول سبل تعزيز أواصر التعاون بين الحكومة المصرية والمملكة الهولندية في مجالات تطوير المحليات والخدمات البلدية وتدريب وبناء قدرات كوادر الإدارة المحلية .

ومن المقرر أن يستعرض  وزير التنمية المحلية  آخر الجهود التي قامت بها الحكومة المصرية خلال الثماني سنوات الماضية في دعم وتحقيق التنمية العادلة والمتوازنة لكل المحافظات من خلال عدد من البرامج التنموية القومية وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومشروع تعزيز استدامة خدمات المياه والصرف الصحي بصعيد مصر، علاوة على استعراض دعم الحكومة المصرية لسياسات تطبيق اللامركزية والتنمية الريفية والحضرية وتمكين القطاع الخاص ودعم بيئة ومناخ الاستثمار.

كما سيتناول الوزير خلال اللقاءات التي سيعقدها التركيز على دور وزارة التنمية المحلية في مجال تقديم الخدمات وتطوير نظم عمل الإدارة المحلية ورفع كفاءة الكوادر البشرية.

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