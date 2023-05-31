سفاجا تكثف استعدادها للتعامل مع الأزمات بسيناريوهات محاكاة

عقد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء اجتماع تنسيقي مع كافه الجهات و الإدارات التنفيذية بالمدينة؛ لمناقشة الجهود المبذولة في تنفيذ «سيناريو محاكاة و اعداد مركز إيواء عاجل» بمدينة سفاجا بالاشتراك مع إدارة التضامن الاجتماعي بسفاجا.

وأكد رئيس المدينة، أن هذه التجارب تأتى فى إطار توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعى عبر رفع استعدادات إدارات الاغاثة بالمدن ومستوى الجاهزية القائمة بمجلس المدينة والإدارات مع العمل فى ضوء آليات التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالدولة لمواجهة الأزمات بهدف تحقيق سرعة التدخل للحد من توابع الكارثة بما تمثله المحاكاة من وسيلة لصقل وتنمية المهارات والتدريب على آليات تقدير الموقف ونقاط الضعف.

وأضاف أن السيناريو يعد وسيلة لتدريب المشاركين علي كيفية انشاء وتنفيذ معسكرات الايواء ومن ثم كشف الملاحظات وتداركها فيما بعد وتنفيذها علي اكمل وجه عند الاحتياج الي إنشاء معسكر واقعي.

وشدد رئيس المدينة، على أهمية إقامة معسكر إيواء عاجل يشترك في تجهيزه كافة الأجهزة التنفيذية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لضمان الاستعداد المناسب لتقديم الدعم اللازم للمواطنين في حال وقوع كوارث طبيعية، لافتاً إلى أن المدينة أجرت عدة اختبارات عملية ميدانية للتدريب على مواجهة بعض الكوارث و الأزمات.

وفي إطار خطة محافظة البحر الاحمر لإعداد كوادر قادرة علي مجابهة الأزمات والكوارث في حال حدوثها نفذت مدينة رأس غارب والقصي و مرسى علم نموذج محاكاة لسيناريو إخلاء مجلس المدينة بسبب حدوث زلزال وإقامة معسكر للإيواء، وذلك للوقوف علي مدي جاهزية كافة الجهات المعنية لمواجهة المخاطر .

ومن جانبه أكد اللواء ياسر حماية رئيس مدينة رأس غارب، أنه تم تنفيذ نموذج المحاكاة لوجود كارثة فعلية للوقوف علي مدي جاهزية الجهات التنفيذية بالمدينة لمواجهة أي أحداث طارئة واتخاذ القرارات المناسبة للحد من الآثار الناتجة عن تلك الأزمات والكوارث

وتم إقامة نموذج مصغر لمعسكر ايواء عاجل اشتركت في تجهيزه كافة الأجهزة التنفيذية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم الدعم اللازم للمواطنين في حال حدوث كوارث طبيعية، فضلاً عن توفر سيارات الإسعاف والخدمات الطبية المجهزة التي يمكنها التعامل مع الأزمة منذ وقوعها حتي التغلب عليها بالإضافة إلى مسجد وكنيسة ومطعم وصالة طعام .

وأشاد نادي نصيف مدير إدارة الأزمات بالمحافظة بروح الفريق التي تواجدت خلال التجربة، مشيداً بالمستوي المتميز لمعسكر الايواء الذي تكتمل فيه كافة متطلبات الحياة من مأكل وملبس وعلاج ودعم نفسي وغيرها .

يذكر أن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر كان قد أصدر تعليماته بتنفيذ محاكاة لسيناريو مواجهة أزمات بكل مدينة علي حدة لبحث مدي جاهزية تلك المدن علي مواجهة الأزمات والكوارث للحد من الآثار الناتجة عن تلك الأزمات والمواقف الطارئة.