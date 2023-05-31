حقيقة عودة بن شرقي للزمالك ورحيله عن الجزيره

انتشر في الساعات القليلة الماضية أنباء تفيد بعودة النجم المغربي أشرف بن شرقي لاعب الجزيره الإماراتي، وعودته لنادي الزمالك في الموسم المقبل بعد فسخ تعاقده مع الفريق الإماراتي في يونيو المقبل.

انتقل اشرف بن شرقي للجزيره الإماراتي في الصيف الماضي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الزمالك، ولم يقدم اللاعب مستوى جيد في الموسم المنتهي مع الفريق الإماراتي، حتى طالب البعض برحيله عن صفوف الفريق بعد تجربه قصيره.

حقيقة عودة بن شرقي للزمالك

وقال مصدر مسئول في نادي الجزيره الإماراتي أن رحيل بن شرقي عن الفريق وانتقاله لنادي الزمالك في يونيو المقبل ما هو إلا انباء غير صحيحة، ومجرد أقاويل، مشدداً على صعوبة رحيل اللاعب في الصيف المقبل بسبب رحيل ثنائي الفريق تولاني سيريرو و ميلوس كوسانوفيتش وأيمن حسين وفلورين تاناسي.

وهو الذي يصعب التفريط في خدمات بن شرقي خلال الصيف المقبل، وياتي سبب رحيل اللاعب الجنوب إفريقي تولاني سيريرو بسبب نهاية عقد اللاعب مع الفريق في يونيو وبنهاية الموسم المنقضي، كما تم الاستغناء عن اللاعب الصربي ميلوس كوسانوفيتش، و اللاعب ميلوس وسيريرو.

الجزيره يوافق على رحيل لاعبيه

ووافق فريق الجزيره على رحيل اللاعب العراقي أيمن حسين ، والمنتقل لصفوف نادي الجزيرة في انتقالات يناير الماضي قادما من فريق نادي المرخية القطري ، و في نفس الوقت فأن نادي الجزيرة ليست لديه رغبه في الإبقاء على جناحه الروماني فلورين تاناسي.

يستعد نادي الجزيره الإماراتي لبداية الميركاتو الصيفي، للتعاقد مع لاعبين جددي في مركز الهجوم ولتعويض رحيل الرباعي المحترف عن صفوف الفريق، وتقديم الدعم للاعب المغربي أشرف بن شرقي في قائمة الفريق.

الزمالك يعود للتدريبات الجماعية

وفي سياق أخر، يستعد الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك للعودة للتدريبات الجماعية مرة اخرى في الفترة المقبلة بعد حصول اللاعبين على راحة من التدريبات اليوم الأربعاء، والتي جاءت عقب الفوز الذي حققه الفريق الأبيض على نظيره فريق طلائع الجيش بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز .