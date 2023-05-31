نزيف الأسفلت ينهي حياة 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين بمحور الجيزة

نزيف الأسفلت ينهي حياة 3 أشخاص، لفظ 3 أشخاص أنفاسهم الأخيرة، وأصيب 7 آخرين؛ إثر حادث تصادم ميكروباص وسيارة ملاكى أعلى المحور المركزى فى الجيزة، وتم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

تفاصيل حادث المحور المركزي بالجيزة

وكانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالمحور المركزى فى الجيزة، بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين وتم نقلهم للمستشفى ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.

عملية النصب على الفنان صبري عبد المنعم

في واقعة النصب علي الفنان صبري عبد المنعم، قررت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، إرسال الشيك المحرر من المتهمين ، إلى مصلحة الطب الشرعي،لبيان تزويره من عدمه بعد التأكد من عدم وجود حساب باسم شركتهم بالبنك المحرر منه الشيك.

ومن ناحية أخرى، جدد قاضِ المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس صاحبة شركة مقاولات وآخر بتهمة النصب على الفنان صبري عبد المنعم في مبلغ مالي مليون و900 ألف جنيه، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة المقطم، يفيد بورود بلاغ من "صبري عبدالمنعم أحمد حسين، 78 عاما، ممثل"، يتهم فيه "نيفين. ع"، "عبدالمنعم. ط" بالنصب عليه في شقة ملك الشاكي، وتم بيعها بمبلغ مالي 36 ألف دولار لصالح شركة المقاولات ملك الأولى.

وتبين من التحريات ؛ أن الأولى هي ممثلة الشركة المشار إليها، حيث حررت له شيكا بنكيا بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، ولكنه فوجئ بعد تسليم الشقة من الشركة بأن "نيفين" قامت بالنصب عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيل عام بيع الشقة.

و أن الشركة المذكورة لا يوجد لها حساب، وعليه لم يتم صرف المبلغ المحرر بالعقد 36 ألف دولار.

وتحرر المحضر اللازم لقسم شرطة المقطم، وتم عرضهما على النيابة العامة.