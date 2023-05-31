الناجح يرفع ايده.. ننشر أسماء وصور أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

"وحياة قلبي وافراحو وهنا في مساه وصباحو مالقيت فرحان الدنيا زي الفرحنا بنجاحه الناجح يرفع ايده" بهذه الكلمات عبر العندليب الراحل عبدالحليم حافظ عن فرحة الطلاب وأصبحت خير دليل على فرحة وسعادة الطلبة والطالبات وأولياء الأمور، وخلال الساعات الماضية غمرت السعادة منازل الكثير من المصريين بعد اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بنسبة نجاح ٨٥.١ % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٩٠٥٣٣ طالب وطالبة حضر منهم ١٨٤٣٥٢ طالب وطالبة ونجح ١٥٦٧٩٩.

وحرص جريدة الوفد على نشر اسماء وصور أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ١٠٠ % ، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ٨٨ % ، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٩٧.١ % ، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٨٤.٩ % ونتيجة إمتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٧٤.٣% .

أكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن هناك ٢٥٩ طالب وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية في الشهادة الاعدادية، مشيرا الى أن إدارة شبرا التعليمية حققت المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح ٩٨.١٥% ، تليها إدارة القاهرة الجديدة التعليمية بنسبة نجاح بلغت ٩٦.٧٢ % وحصلت إدارة حلوان التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت ٩٦.٢٤% .

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة بإدخال رقم الجلوس .