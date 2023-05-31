الحوار الوطني.. برلماني سابق يطالب بتبعية المجلس الأعلى للتعليم والتدريب لرئيس الجمهورية

أبدى اللواء مصطفى كمال الدين حسين، عضو لجنة التعليم بالبرلمان سابقا، اعتراضه على التشكيل الخاص بالمجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب المقترح إنشائه من الحكومة.

جاء ذلك فى كلمته خلال الجلسة الثانية لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطني، بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.

وأشار كمال الدين إلى أن جميع أساتذة الجامعات والقائمين على التعليم كانوا يحلموا بهذا الكيان، لكن التشكيل الخاص بالمجلس يمثل مجلس وزراء مصغر يرأسه رئيس الوزراء.

وتساءل النائب السابق على كيفية أن يكون المجلس مراقبًا للسلطة التنفيذية وهو مكون منها، مطالبًا بضرورة أن تكون تبعية المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب لرئيس الجمهورية مباشرة لضمان تنفيذ قراراته.