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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

ليفربول يتعادل مع ساوثهامبتون وصلاح يصنع

ليفربول يتعادل مع ساوثهامبتون 4-4 في مباراة مجنونة بالبريميرليج

فيرمينو وصلاح
فيرمينو وصلاح

حسم التعادل لقاء ليفربول و ساوثهامبتون بأربعة أهداف لكلاهما في لقاء والذي جمع بينهما اليوم الأحد، على ملعب سانت ماري، في الجولة الختامية من مسابقة الدوري الإنجليزي.
 

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محمد صلاح وفيرمينو أساسيان في تشكيل ليفربول ضد ساوثهامبتون


أحرز جوتا هدف ليفربول الأول في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف فيرمينو ثاني الأهداف في الدقيقة 14، بعدها أحرز جيمس ورد بروس هدف التعديل لساوثهامبتون في الدقيقة 19 قبل أن يضيف سوليمانا هدف فريقه الثاني والتعادل في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني نفس اللاعب كمال الدين سوليمانا هدف ساوثهامتون الثالث في الدقيقة 47 بعدها أضاف أدام أرمسترون رابع الأهداف في الدقيقة 64.

لكن عاد ليفربول بالنتيجة بعدها سجل الريدز في دقيقتين الهدف الثالث والرابع في الدقائق 72 و73 عبر كودي جاكبو، وجوتا، الذي جاء من صناعة الدولي المصري محمد صلاح.

بتلك النتيجة يختم فريق ليفربول الموسم في المركز الخامس ويملك 67 نقطة الذي يشارك في بطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل، فيما يحتل ساوثهامبتون المركز الأخير برصيد 25 نقطة والذي تأكد هبوط إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "الشامبيون شيب".

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كان الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، كشف التشكيل الرسمي للريدز لمباراة ساوثهامبتون في ختام مسابقة الدوري الإنجليزي، لهذا الموسم، على ملعب سانت ماري.

شهدت القائمة الدفع بـ كيلهير أساسيا في حراسة المرمى، وتواجد أليسون بيكر على مقاعد البدلاء، فيما يتواجد محمد صلاح وفيرمينو وجوتا في التشكيل الأساسي.
 

تشكيل ليفربول ضد ساوثهامبتون:
 

في حراسة المرمى: كيلهير.
في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، جوميز، تسيميكاس.
في خط الوسط: جيمس ميلنر، فابينيو، جونز
في خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، ديوجو جوتا.
 

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