ليفربول يعلن عن مديره الرياضي الجديد

مدير رياضي جديد لليفربول

كشف نادي ليفربول الإنجليزي، عن تعيين مدير رياضي جديد خلفا لجوليان وارد الذي يرحل عن النادي بعد نهاية الموسم المنصرم.





أكد ليفربول أن تعاقد بشكل رسمي مع جورج شمادتك كمدير رياضي جديد للنادي الإنجليزي، بعدما قرر شمادتك الرحيل عن فولفسبورج الألماني، بعد 4 سنوات داخل النادي الألماني.



وأصدر ليفربول بيانا رسميا يعلن فيه التعاقد مع شمادتك وجاء كالتالي:



جورج شمادتك، الحارس المحترف السابق، خاض فترات ناجحة كمدير رياضي مع أندية ألمانية عدة، على رأسها هانوفر وكولن، وأليمانيا آخن، وكلاعب كرة لعب مع أندية فرايبورج، ودوسلدورف، وباير ليفركوزن وبوروسيا موشنجلادبخ قبل أن يعتزل لعب الكرة في عام 1998، بعد خوضه أكثر من 300 مباراة.



وتابع البيان أن شمادتك صاحب الـ59 عاما سيبدأ عمله مع ليفربول، يوم 1 يونيو وينتظر النادي تصريح العمل الرسمي والإجراءات الرسمية، وسيعمل بمنصب المدير الرياضي خلفا لجوليان وارد الذي يرحل عن النادي بعد أكثر من عقد من العمل داخل أسوار الريدز.



وكان جوليان وارد بدأ عمله مع ليفربول في عام 2012 في شهر أكتوبر، كأحد موظفي الكشافة قبل أن يصبح مسؤول الإعارات في النادي، بعدها مساعد المدير الرياضي، قبل أن يتولى منصب المدير الرياضي، في نهاية موسم 2021/2022.



وكان جوليان وارد حسم تمديد عقد النجم الدولي المصري محمد صلاح حتى عام 2025 ، في الصيف الماضي.



كان ليفربول تعادل مع ساوثهامبتون بأربعة أهداف لكلاهما، على ملعب سانت ماري، في الجولة الختامية من مسابقة الدوري الإنجليزي.

أحرز جوتا هدف ليفربول الأول في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف فيرمينو ثاني الأهداف في الدقيقة 14، بعدها أحرز جيمس ورد بروس هدف التعديل لساوثهامبتون في الدقيقة 19 قبل أن يضيف سوليمانا هدف فريقه الثاني والتعادل في الدقيقة 28.



وفي الشوط الثاني نفس اللاعب كمال الدين سوليمانا هدف ساوثهامتون الثالث في الدقيقة 47 بعدها أضاف أدام أرمسترون رابع الأهداف في الدقيقة 64.



لكن عاد ليفربول بالنتيجة بعدها سجل الريدز في دقيقتين الهدف الثالث والرابع في الدقائق 72 و73 عبر كودي جاكبو، وجوتا، الذي جاء من صناعة الدولي المصري محمد صلاح.

