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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الحوار الوطني.. فوزي: توصيف الأعلى للتعليم والتدريب القانوني ليس واضحًا

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال المستشار محمود فوزي رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني: "نحن أمام كيان ليس واضحًا توصيفه القانوني حتى الآن.. هل هو هيئة مستقلة أم مجلس".

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وأضاف فوزي خلال مداخلة له في جلسة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب: “مشروع القانون لم يجب على أي من هذه التساؤلات"، وأضاف: "الدستور اجاز إنشاء مجالس مستقلة ولكنه لا ينطبق على التعليم، التعليم يجب أن يكون هناك جهاز مستقل منظم للنشاط التعليمي في مصر التعليم ما قبل الجامعي، جهاز له صلاحيات قوية".

وأعرب رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني، عن موافقته المبدئية لمشروع القانون ولكن بضوابط وملاحظات حول تشكيله وموقفه القانوني.

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