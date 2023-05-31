الحوار الوطني.. ضياء رشوان يطالب بتوسيع اختصاصات المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب

أكد ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب لا يوجد فيه إلزام أو مسؤولية على جهة بعينها.

وقال رشوان، خلال كلمته بجلسة الحوار الوطني إن مناقشة مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، إذا كنا جادين في طرح مشروع القانون مناقشته فلابد من منح المجلس الوطني سلطات كبرى في اختصاصاته.

واستشهد المنسق العام للحوار الوطني بالمادتين 214 و 215 من الدستور المصري، معتبرا أن القانون رقم 215 هو الأقرب لاختصاصات مشروع القانون، المتعلق بتنظيم عمل الجهات والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية في مصر".