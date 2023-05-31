الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الحوار الوطني.. عمرو هاشم ربيع يطالب باستقلال المجلس الوطني للتعليم والتدريب

الحوار الوطني
الحوار الوطني

طالب الدكتور عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، باعتبار المجلس الوطني للتعليم والتدريب المقترح إنشاؤه أو تلك المفوضية مستقلة ولها شخصية اعتبارية وأن يكون تابعة لرئيس الجمهورية وليست تابعة لرئيس الوزراء.

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 جاء ذلك خلال الجلسة الخاصة التي تعقدها لجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب المقدم من الحكومة المصرية.

اقتراحات جديدة:

 أشار هاشم إلى أن أهمية أن تكون مدة أعضاء المجلس 4 سنوات تجدد لمرة واحدة وليست مفتوحة، وإمكانية اقتراح مشروعات القوانين وميزانيات المؤسسات التعليمية، وأن يقدم المجلس تقريرًا سنويًّا وليس كل عامين ويقدم نسخه منه لرئيس الجمهورية وليس للبرلمان والحكومة فقط، مبديًّا موافقته المبدئية على هذا المشروع.

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