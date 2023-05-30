رئيس أهلي جدة يثير الشكوك حول مستقبل موسيماني

أثار وليد معاذ رئيس نادي أهلي جدة السعودي الجدل بشأن مستقبل المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني على الرغم من إعلان رحيله عن تدريب الفريق بعد حسم دوري يلو.

وقال رئيس نادي أهلي جدة السعودي "هناك اجتماع مع المدرب لقراءة الأوضاع الفنية للفريق، والنادي يستحق الأفضل، ونعد جماهيرنا بالفرح".

وكان موسيماني قد أكد أن لديه بندًا في عقده مع الأهلي يمنحه حق الاستمرار مع الفريق لموسم أخر حال قيادته للصعود لدوري المحترفين والعودة مرة أخرى لدوري الأضواء.

حسم أهلي جدة السعودي لقب دوري يلو في الموسم الحالي، ليعود مرة أخرى إلى روشن السعودي في الموسم المقبل.

أنهى الأهلي دوري يلو في صدارة جدول الترتيب برصيد 72 نقطة، بفارق 4 نقاط عن فريق الحزم.

وخاض الأهلي 34 مباراة في دوري يلو نجح في تحقيق الفوز خلال 21 مباراة والتعادل في 9، بينما تعرض للهزيمة في 4 لقاءات.

وسجل الأهلي 48 هدفًا هذا الموسم حتى الآن ليحل في المركز الرابع بقائمة أقوى الفرق هجومًا، بينما استقبلت شباكه 24 هدف ليأتي في المركز الأول كأقوى دفاع بالدوري.

موسيماني والزمالك

انتشر في الساعات القليلة الماضية أنباء تفيد بدخول نادي الزمالك في مفاوضات للتعاقد مع المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السعودي السابق، لتولي المهمة الفنية في الفريق خلفًا لأسوريو.

يمتلك المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عرضًا من فريق كلوب أمريكا المكسيكي لتولي المهمة الفنية فيه خلفًا للمدرب فيرناندو أورتيز، المنتقل لتدريب مونتيري المكسيكي، والذي رحل بعدما خسر في نصف نهائي مرحلة كلاوسورا الدوري المكسيكي.

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن أسوريو باقي مع الفريق ولا يوجد أي حديث حول رحيله في الفترة الحالية، وتابع رئيس الفارس الأبيض أن المدرب يسير بخطة جيدة مع الفريق.

يستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل 30 مايو الجاري، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة، ويريد الحفاظ على المركز الرابع للمشاركة في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية" بالموسم المقبل 2023-2024.