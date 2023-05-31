استمرار أعمال المرحلة الثانية من الموجة 21 لإزالة التعديات بقنا

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة نجحت في إزالة عدد 15 حالة من التعديات بالمباني علي الأراضي الزراعية وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجه الـ 21 والتي تهدف إلى استرداد أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأكد المحافظ، إن مراكز المحافظة نفذت إزالات لحالات التعدي المستهدفة ضمن المرحلة الثانية، اليوم الأربعاء، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية على الأراضي المُتعدى عليها من قِبل المواطنين، لافتا إلى أن إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على أراضي أملاك الدولة بلغت 29 حالة، منها 27 حالة تعدي بالمباني على مساحة 6 ألف و 327 مترا، و 2 حالة تعدي بالزراعة، على مساحة 2 فدان و 17 قيراط، بالإضافة إلى إزالة 30 حالة تعدي بالمباني على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 2 فدان و 9 قيراط.

وبيّن المحافظ، أن الموجة 21 لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة يجري تنفيذها على ثلاثة مراحل متتالية ، بدأت المرحلة الأولى يوم 29 أبريل الماضي واستمرت حتى 19 مايو الماضي وتستهدف حالات التعدى البسيطة ، وحالات التعدى في المهد.

وأضاف أن المرحلة الثانية بدأت يوم 27 مايو الماضي وتستمر حتى 16 يونيو المقبل ، وتستهدف الحالات المتوسطة ، يليها بعد ذلك المرحلة الثالثة والتى سوف تبدأ يوم 24 يونيو المقبل وتنتهى يوم 14 يوليو المقبل ، وتستهدف الحالات المتوسطة وبعض الحالات التى تحتاج إلى دراسة أمنية.

ونوه المحافظ، أن الحملات يجري تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن سلسلة الحملات المكثفة التى تنفذها الدولة للحفاظ على حق الشعب ، من خلال إزالة كافة صور التعديات ، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة.

40 شكوي ترد إلى ديوان عام المحافظة

فى سياق أخر، أستقبل محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا ، اليوم الاربعاء، 40 مواطنا بمكتبهما، للإستماع لشكواهم عن قرب، والإستجابة السريعة لمطالبهم وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولي بالرعاية، بهدف تحقيق الأمن الإجتماعى والحياة الكريمة لهم.

وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والأنظمة الحكومية، في حضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا .

وأكد المحافظ، أن إستقبال المواطنين وحل مشاكلهم، يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والإستماع لشكواهم وسرعة الرد عليها، وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف أن خدمة المواطن والإستماع إلى شكواه وسرعة حلها، تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة، مؤكدا أنه يتم الإعتماد على كافة وسائل استقبال الشكاوى، من خلال استقبال المواطنين بمكاتب القيادات للاستماع إلى شكواهم ، بالاضافة إلى استقبال الشكاوى من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة ، ومن خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وكذلك من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة.

وذكر المحافظ، أن محافظة قنا تأتي في صدارة المحافظات التى حققت نسب عالية في الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وفقا للتقارير الشهرية التى يصدرها مجلس الوزراء.