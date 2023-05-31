الأسهم الأوروبية تسجل أدنى مستوى لها في شهرين

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، تراجعًا بشكل جماعي لتسجل أدنى مستوى لها في شهرين، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 31 مايو، بعدما غذت بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين، المخاوف المتعلقة بالتباطؤ العالمي، وبددت التفاؤل الذي نتج عن مؤشرات بتراجع التضخم في بعض اقتصادات منطقة اليورو الرئيسية.

وتتجه البورصات الأساسية في المنطقة نحو تسجيل خسائر شهرية، وكان المؤشر FTSE100 في بورصة لندن والمؤشر CAC40 في بورصة باريس من بين المؤشرات الأكثر تضررا، وتراجع المؤشران إلى أدنى مستوى لهما في شهرين أيضا، الأربعاء.

وقاد مؤشر شركات تصنيع السيارات، ومؤشر السلع والخدمات الصناعية، وكلاهما يتأثر بما يجري في الصين، خسائر المؤشرات الفرعية في أوروبا، بعدما أظهرت بيانات تقلص نشاط المصانع في الدولة الآسيوية بقدر أكبر من المتوقع في مايو بسبب ضعف الطلب، والصين هي الشريك التجاري الرئيسي لألمانيا.

وعلى عكس البيانات السلبية، أظهرت الأرقام أن معدل التضخم في فرنسا، انخفض بقدر أكبر من المتوقع في مايو، كما تراجعت ضغوط الأسعار في ولاية نورد راين فستفاليا الألمانية هذا الشهر.

تحركات الأسواق

تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.18 بالمئة إلى 455.82 بحلول الساعة 9:45 بتوقيت غرينيتش، ليسجل خلال الجلسة أدنى مستوى له منذ 31 مارس.

كما تراجع مؤشر DAX الألماني بنسبة 0.35 بالمئة إلى 15,853.75 نقطة، ومؤشر CAC40 الفرنسي بنسبة 0.47 بالمئة إلى 7,176.14 نقطة، ومؤشر FTSE100 البريطاني بنسبة 0.12 إلى 7,512.95 نقطة.

وانخفضت أسهم شركة العقارات السويدية المتعثرة "إس.بي.بي" 7.6 بالمئة لتصل إلى أدنى مستوى لها في سبع سنوات.

البورصة تربح 19.2 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

نشط أداء مؤشرات البورصة في ختام جلسة أمس الثلاثاء بصورة جماعية

ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 19.2 مليار جنيه، ووصل إلى مستوى 1.138.3 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 1.88% ليصل إلى مستوي17534نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي أكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 3263 نقطة.

مؤشر إيجي أكس 100 الأوسع نطاقا

صعد مؤشر إيجي أكس 100 الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي أكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 4899 نقطة.

اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 217 مليون جنيه مقابل عمليات بيعية للمستثمرين الأجانب وسط تداولات 3.2 مليار جنيه.