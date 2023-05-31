مشاركة متميزة لطلاب جامعة المنصورة في مهرجان إبداع

شارك طلاب جامعة المنصورة في مهرجان إبداع الموسم الحادي عشر 2023 والمقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وقد تمت فعاليات المشاركة برعاية الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس الجامعة، وريادة وحضور الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتورة مريم ويصا المشرف على نادى الأدب، والمايسترو الدكتور عمرو المرسي بكلية التربية النوعية ، والمايسترو الدكتور ضياء عبد الكريم كلية التربية للطفولة المبكرة مسئولى تدريب فريق الموسيقى والكورال أحمد العشرى مدير عام رعاية الطلاب الدكتورة داليا خليفة مدير ادارة النشاط الفنى ريهام عبد القادر مدير إدارة النشاط الثقافى محمد حاتم ادارة النشاط الفنى.



جدير بالذكر أنه ينظم فعاليات المهرجان وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتورأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة في المجالات الثقافية والعلمية والفنية لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة 2022 / 2023، وقد أقيم حفل الختام بمسرح قاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة القاهرة يوم الثلاثاء 30 مايو 2023 وقد حصلت الجامعة على 12 مركز وهى :

-فازت (الطالبة/شذى محمد السعيد) بالمركز الأول فى مجال الفنون التشكيلية نحت غير متخصص ،وفاز (الطالب/فارس على محمود) بالمركز الأول فى مجال الفنون التشكيلية نحت متخصص ،كما فازت (الطالبة/أمانى محمد ابراهيم)

بالمركز الأول فى مجال المراسل غير متخصص

وفاز(الطالب/ماجد لطفى مصطفى) بالممثل الأول فى مجال العروض المسرحية فردى غير متخصص ،وحاز(الطالب/مكاريوس ميشيل باثيلي)على أفضل عمل من تأليف الطلاب فى مجال العزف المتخصص وبالمركز الثانى فى مجال العزف الجماعى متخصص

كما فازت(الطالبة/فاطمة محمد عبد الملك) بالمركز الثانى فى مجال الفنون التشكيلية تصوير ملون متخصص ،وحصل (الطالب/حازم أحمد عبد المنعم) على جائزة مخرج طالب ثانى فى مجال المسرح الغنائى والإستعراض الفردى وعلى المركز الثالث فى مجال المسرح الغنائى والاستعراض الجماعى

كما حصل على المركز الثالث فى مجال الدورى الثقافى المعلوماتى كل من الطلاب ( أحمد صلاح رزق- يارا ابو العنين عيد- أحمد أيمن شعبان- محمد محمود محمد- أية خالد أحمد- أسماء عزت المتولى)

وحصل (الطالب/ محمد رضا أحمد)على ا لمركز الثالث فى مجال الإنشاد الدينى

وحاز (الطالب/محمد صلاح محمدين)على جائزة ممثل ثالث فى مجال العروض المسرحية فردى غير متخصص