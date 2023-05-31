المقاولون يرفض رحيل عمر فايد للأهلي

المقاولون يغلق الباب أمام الأهلي

رفض نادي المقاولون العرب، عرض الأهلي للتعاقد مع مدافع ذئاب الجبل، عمر فايد، خلال الفترة الماضية.







وأكد مصدر داخل المقاولون، أن الأهلي تواصل منذ فترة مع النادي بشأن التعاقد مع المدافع عمر فايد، لكن تمسك النادي بإستمرار اللاعب مع الذئاب.



أوروبا



تابع، أن المقاولون يرغب في بيع اللاعب إلى أوروبا من أجل الإحتراف على على خطى محمد صلاح نجم ليفربول ومحمد النني لاعب آرسنال.

ويقدم عمر فايد مستويات مميزة مع المقاولون العرب منذ تصعيده إلى الفريق الأول، وأنضم اللاعب في الفترة السابقة إلى المنتخب الأولمبي.

في سياق متصل، كان محمد ناجي جدو المدرب العام بالمقاولون، أكد أن عمر فايد لاعب شاب واعد، ومن العناصر المميزة التي حصلت على فرصة مع الفريق الأول بنادي المقاولون.

وأضاف جدو، أن عمر فايد ظهر بصورة طيبة هذا الموسم ويقدم مستويات جيدة.

وتابع جدو أن عمر فايد تلقى اتصالات من إدارة النادي الأهلي بشأن الانتقال إلى الأحمر، لكن المفاوضات لم ترتقي عرض رسمي.

وأكد أن "فايد" مستمر مع المقاولون العرب، لأن النادي يملك معه عقدًا طويل الأمد، وسيتم مناقشة موقفه ومصيره مع النادي بنهاية الموسم.

وكان “فايد” أكد أنه قد سمع أخبار بشأن العروض، عن طريق الوكلاء والسوشيال ميديا أن هناك أكثر من عرض لضمي من أندية الدوري الممتاز، ولكن لم يتواصل معي أحد من النادي الأهلي بشكل رسمي حتى الآن.

وأكد أن اللعب للنادي الأهلي، شرف كبير، لأنه أحد أفضل الفرق في إفريقيا، وهدفي التواجد في المنتخب الأول وتقديم أداء قوي مع المقاولون.

وتابع، أن بداياته كانت في النادي الأهلي وظل داخل أسواره لمدة 6 سنوات، سنتين في الأكاديمية و4 سنوات في الناشئين، قبل أن يرحل عن المارد الأحمر لأسباب فنية، قبل أن ينتقل إلى المقاولون العرب.

المشرف على الكرة بالمقاولون يدعم لاعبيه قبل مواجهة الإسماعيلي

في سياق متصل، حرص المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب ، عضو مجلس إدارة النادي ، بعقد جلسة مع لاعبي الفريق الأول بتواجد شوقي غريب المدير الفني وأعضاء الجهاز الفني للفريق.

وحرص المشرف العام على تحفيز اللاعبين وإبلاغهم بثقة النادي في تقديم شكل ونتائج أفضل خلال الفترة المقبلة لإنهاء مسابقة الدوري في مركز جيد يليق بما يقدمه فريق المقاولون تحت القيادة الفنية لشوقي غريب.





