نقل المركبة دراغون من سطح البحر للأرض (شاهد)

نقلت المركبة دراغون من سطح البحر إلى الأرض، وسيتم فتح الكبسولة والتأكد من سلامة رواد الفضاء داخلها ثم نقلهم إلى الخارج واحدًا يلو الآخر.

واجهت سفينة دراغون حرارة شديدة واحترق الجسم الخارجي لها، بفعل الأيونات والبلازمة المتواجدة في الغلاف الجوي، وهناك شعلة من اللهب اخترقت الغلاف الجوي.

تبدو سفينة دراغون مثل كبسولة على شكل دمعة العين، وهي بارتفاع أربعة أمتار في مترين، وتحملت 2000 درجة حرارة مئوية، وسرعتها 28 كيلو مترًا / ساعة.

صممت سفينة دراغون، لخوض رحلة مدته 12 ساعة، وهي قادرة على تحمل درجة الحرارة وبالتالي تحمي رواد الفضاء بداخلها، وقادرة على تحمل هذه الرحلة بكل ظروفها.

طارت السعودية منذ 10 أيام، إلى الفضاء وتحولت الأنظار، إلى رائدي الفضاء السعوديين، علي القرني، وريانة برناوي، وتحولت رحلتهما، إلى إنجاز يفحر به أبناء المملكة.

تفاعل رائداها السعوديان، مع متابعينهما، وشاركا الجمهور تجاربهما في الفضاء، خلال تواجدهما في محطة الفضاء الدولية، على مدار الرحلة، قبل البدء في التجهيزات للعودة إلى أرض الوطن.

اللحظات الأولى في الفضاء:

نشرت الصفحة الرسمية للهيئة السعودية للفضاء، مقطع فيديو يوثق أهم اللحظات التاريخية للمملكة العربية السعودية، وهي التحام مركبة "دراغون" بمحطة الفضاء الدولية بنجاح، ودخول الرائدين السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني إلى محطة الفضاء ISS.

تحية سعودية من الفضاء:

فور وصول الرحلة التي ضمت رائدي الفضاء السعوديين إلى محطة الفضاء الدولية شارك على القرني وريانة برناوي، أرسل رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني، ابتسامات وقبلات لمتابعي مهمتهما وفقًا لمقطع فيديوعرضته فضائية "العربية".

وقالت البرناوي: "مرحبًا من الفضاء الخارجي إنه لمن المدهش أن نشاهد الأرض من هذه الكبسولة، نحن هنا نشعر بالجاذبية الصغرى بفضل المملكة وقادتها الملك سلمان وولي عهده لدعمهم هذه المهمة".

برناوي تصطحب حلق جدتها إلى الفضاء:

أعلنت الشابة السعودية ريانة برناوي، أول رائدة فضاء عربية البالغة من العمر 34 عامًا، والباحثة في العلوم الطبية الحيوية، أنها حلّقت إلى العالم الآخر بأقراط جدتها.

تجارب سعودية في الفضاء:

نشرت رائدة الفضاء السعودية الباحثة ريانة برناوي صورًا لها من المحطة الدولية الفضائية، لافتة إلى انطلاقها في أولى الخطوات ببدء التجارب العلمية.

علقتْ الباحثة ريانة برناوي على صورة نشرتها تظهرها في "أولى الخطوات في بدء التجارب العلمية" بالمحطة الفضائية قائلة: "أولى الخطوات في بدء التجارب العلمية.. تجربة استجابة الخلايا المناعية للالتهابات باستخدام صندوق التجارب الحية".

تجربة الاستمطار الصناعي:

شارك رائد الفضاء السعودي علي القرني، بعد وصوله الفضاء بـ4 أيام، متابعيه تجربة الاستمطار الصناعي.

كتب القرني، عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات تويتر: "راح أبدأ اليوم في تجربة الاستمطار اللي بتساعدنا على رفع نسبة الاستمطار الصناعي بنسبة ٥٠٪ بإذن الله".

أوضح "القرني"، خلال فيديو منشور له، أنه بدأ بتجربة الاستمطار الصناعي في بيئة الجاذبية الصغرى أو ما يعرف تجاوزًا بانعدام الجاذبية، مشددًا على أن الاستمطار قد يكون مقدمة للعيش في مستعمرات فضائية.

أشار إلى أن تجربته هذه ستساعد على رفع نسبة الاستمطار الصناعي بنسبة 50% حال نجاحها، مؤكدًا أنه تم تجهيز التجربة بأيادٍ سعودية.

تجربة انتشار الألوان السائلة:

أجرى رائدا الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني في محطة الفضاء الدولية تجربة تعليمية حول "انتشار الألوان السائلة" مع طلاب المدارس الابتدائية في المملكة، وبشكل تفاعلي عبر الأقمار الاصطناعية.

اختتم اليوم رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني مهمتهما في محطة الفضاء الدولية أمس الثلاثاء، وبدآ رحلة العودة إلى الأرض.

لحظات الوداع:

بثت هيئة الفضاء السعودية مقطعًا مصورًا على تويتر، يظهر اللحظات الأخيرة في محطة الفضاء الدولية بعد انتهاء المهمة العلمية لرواد الفضاء السعوديين.

أجرى رائدا الفضاء السعوديان، 14 تجربة علمية رائدة ضمن مهمتهما العلمية، على متن محطة الفضاء الدولية، تضمنت ست تجارب في الدماغ والجهاز العصبي، وأربع تجارب في الخلايا المناعية، وتجربة في تكنولوجيا استمطار المياه.

جاء ذلك خلال تقرير تلفزيوني مذاع عبر قناة العربية، بعنوان: "نقل المركبة دراغون من سطح البحر إلى الأرض".

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