تفاصيل حالة الطقس حتى الاثنين المقبل

أوضحت الهيئة العامة للارصاد الجوية أن الطقس السائد معتدل في الصباح الباكر، حار نهارًا علي القاهرة الكبري حيث من المتوقع أن تكون درجات الحرارة 35 درجة وعلي السواحل الشمالية 32 درجة وجنوب الصعيد 40 درجة اعتبارًا من اليوم الاربعاء حتى الاثنين المقبل.

نشاط الرياح

وكشفت الهيئة، أن هناك نشاط للرياح على السواحل الغربية تكون مثيرة للرمال والاتربة، على أن تكون الظاهرة المؤثرة علي القاهرة وشمال الصعيد هي الشوائب العالقة نهارًا، وفرص سقوط للامطار الخفيفة على أقصى السواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة

وذكرت، أن حالة البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب وارتفاع للامواج من 2 إلى 2.5 متر، والبحر الاحمر خفيف إلى معتدل وارتفاع للامواج من 1.25 متر إلى 1.75 متر، على أن تكون درجات الحرارة كالاتي:

رجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 23 والعظمى 34

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 25 والعظمى 35

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 20 والعظمى 33

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 22 والعظمى 33

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 22 والعظمى 33

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 20 والعظمى 29

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 20 والعظمى 29

درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 21 والعظمى 30

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 20 والعظمى 29

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 23 والعظمى 36

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 26 والعظمى 35

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 22 والعظمى 32

درجات الحرارة فى العلمين الجديدة الصغرى 21 والعظمى 32