الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات القادمة.. تحذير عاجل

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس بالبلاد خلال الأيام القليلة القادمة، إذ تتوقع أن تشهد البلاد خلال الأيام المقبلة تغيرا بدرجات الحرارة، وتقلبات جوية شديدة.

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة غدًا الأربعاء من درجتين لـ5 درجات على أغلب المحافظات، لافتة إلى أنه سوف نشهد أيضاً ارتفاعات ملحوظة وشديد في درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة، وسوف تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 38 درجة مئوية.

وأضافت "غانم"، أنه يجب عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، ومتابعة مرضى الحساسية والجيوب الأنفية النشرات الجوية لمعرفة أماكن الرمال المثارة.

وعن طقس اليوم قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية،" نشهد أجواءً مستقرة على أغلب أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى تأثرنا بكتل هوائية شمالية، ودرجة الحرارة على القاهرة العظمى 33 درجة مئوية خلال فترات النهار، وتعتبر درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام".

وأشارت إلى أننا سوف نشعر بالأجواء الحارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد وأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد خلال فترات النهار، أما السواحل الشمالية سوف تكون أقل درجات حرارة وسوف تكون أجوائها ربيعية مائلة للحرارة.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة العظمى 35، الصغرى 24.

العاصمة الإدارية العظمى 35، الصغرى 24.

6 أكتوبر العظمى 36، الصغرى 25.

بنهــــا العظمى 35، الصغرى 24.

دمنهور العظمى 34، الصغرى 23.

وادي النطرون العظمى 35، الصغرى 25.

كفر الشيخ العظمى 33، الصغرى 20.

المنصورة العظمى 33، الصغرى 22.

الزقازيق العظمى 35، الصغرى 24.

شبين الكوم العظمى 35، الصغرى 24.

طنطا العظمى 33، الصغرى 22.

دمياط العظمى 29، الصغرى 20.

بورسعيد العظمى 29، الصغرى 20.

الإسماعيلية العظمى 35، الصغرى 24.

السويس العظمى 35، الصغرى 24.

العريش العظمى 30، الصغرى 21.

رفح العظمى 29، الصغرى 20.

رأس سدر العظمى 36، الصغرى 23.

نخل العظمى 34، الصغرى 14.

كاترين العظمى 28، الصغرى 12.

الطور العظمى 36، الصغرى 22.

طابا العظمى 33، الصغرى 21.

شرم الشيخ العظمى 35، الصغرى 26.

الإسكندرية العظمى 32، الصغرى 21.

العلمين الجديدة العظمى 32، الصغرى 21.

مطروح العظمى 29، الصغرى 21.

السلوم العظمى 33، الصغرى 20.

سيوة العظمى 39، الصغرى 25.

رأس غارب العظمى 35، الصغرى 23.

الغردقة العظمى 35، الصغرى 26.

سفاجا العظمى 35، الصغرى 26.

مرسى علم العظمى 36، الصغرى 26.

شلاتين العظمى 36، الصغرى 26.

حلايب العظمى 31، الصغرى 28.

أبو رماد العظمى 34، الصغرى 24.

رأس حدربة العظمى 35، الصغرى 25.

الفيوم العظمى 35، الصغرى 25.

بني سويف العظمى 36، الصغرى 25.

المنيا العظمى 37، الصغرى 23.

أسيوط العظمى 38، الصغرى 24.

سوهاج العظمى 39، الصغرى 25.

قنا العظمى 39، الصغرى 26.

الأقصر العظمى 40، الصغرى 26.

أسوان العظمى 40، الصغرى 27.

الوادي الجديد العظمى 40، الصغرى 25.

أبوسمبل العظمى 39، الصغرى 25.